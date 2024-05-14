Zeytinoğlu cari denge verilerini değerlendirdi

Ayhan Zeytinoğlu, “Mart ayında cari denge 4 milyar 544 milyon dolar açık verdi. Bu veriyle birlikte yıllık açık 31 milyar 232 milyon dolara geriledi. Cari dengedeki bu iyileşmede dış ticaret açığındaki gerilemenin etkisini görüyoruz. Dış ticaret açığı mart ayında 1.2 milyar dolar gerileyerek 5.2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Martta hizmetler dengesi kaleminin katkısı ise 2.2 milyar dolar oldu. Bu kalem geçen yılın aynı ayının 624 milyon dolar gerisinde” dedi.

Önümüzdeki döneme ilişkin değerlendirmede bulunan Zeytinoğlu, nisanda dış ticaret açığının yüzde 13.3 arttığını söyleyerek, dış ticaret açığındaki yükselişin yıllık cari açığa yansıyabileceğini dile getirdi.