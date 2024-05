Soma’da kaybettiğimiz 301 madenci anıldı

SABRİ YALIM PARKI’NDA

13 Mayıs 2014’te Manisa’nın Soma ilçesinde meydana gelen maden kazasında, elektrikli ekipmanların sebep olduğu düşünülen patlama ve yangında 301 işçi hayatını kaybetmişti. Tüm Türkiye’nin yüreğini yakan olayda maden sahibi ve sorumlular yargılanmıştı. Facianın 10’uncu yılında hayatını kaybedenler, İzmit Sabri Yalım Parkı’nda DİSK-KESK-TMMOB-TTB ile Kocaeli Emek ve Demokrasi Platformu’nun ortak basın açıklaması ile anıldı.

İŞ CİNAYETLERİNE KURBAN VERDİK

Grup adına basın açıklamasını okuyan Makine Mühendisleri Odası Şube Sekreteri Çetin Sözal, “Katliamın üzerinden tam 10 yıl geçse de 301 madencimizin acısı ve katliamın yarattığı öfke hâlâ tazedir. Acımız ve öfkemiz hâlâ taze çünkü bu 10 yılda aynı acıları tekrar tekrar yaşadık. 28 Ekim 2014’te Ermenek’te 18 madenciyi, 17 Kasım 2016’da Siirt Şirvan’da 16 madenciyi, 14 Ekim 2022’de Amasra’da 42 madenciyi, 23 Kasım 2022’de Şirvan’da 3 madenciyi ve son olarak 13 Şubat’ta Erzincan İliç’te 9 madencimizi göz göre göre gelen iş cinayetlerine kurban verdik.

SORUMLULAR HESAP VERİNCEYE KADAR

Hesabı sorulmayan her bir iş cinayeti bir yenisini beraberinde getirdi. Soma’nın 10’uncu yılında bir avuç kömür için bir ömür verenleri bir kez daha saygıyla anıyor, yer altında her gün iş cinayetleriyle, meslek hastalıklarıyla yüz yüze çalışmak zorunda olan madencilerimizi buradan selamlıyoruz. Bizler Soma’da yitirdiğimiz 301 madencinin geride bıraktığı acıyı ve öfkeyi yeni Somaların yaşanmaması adına geleceğe taşımakla yükümlüyüz. 10 yıldır her yıl dönümünde bunu hatırlattık, hatırlatmaya da devam edeceğiz. Sorumlular hesap verinceye kadar örgütlü mücadeleye devam edeceğiz. Soma için adalet arayışımızı sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.