Trafik magandaları düğün konvoyu yapıp yol kesti, drift attı

Hastasını hastaneye ulaştırmaya çalışan bir vatandaş bu görüntüleri gazetemize gönderdi. Vatandaş düğün konvoyunu yapan kişilerin yolu kestiklerini ve yolda drift attıkları için hastaneye geç kaldıklarını belirten vatandaş, “Bizim hastamız acildi ve gerçekten hemen hastaneye gitmemiz gerekiyordu. Ama Kullar’da karşılaştığımız bu manzara karşısında yolumuza devam edemedik. Magandalar meşaleleri yakmış, yolu kapatmış ve yolda drift atıyorlar. Geçmemiz mümkün olmadı ve bekledik. Zaten arabadan inmek bile risk teşkil ediyor. Bu adamların ne yapacağı belli değil. Çok şükür hastamıza bir şey olmadı. Ama daha ağır hastalar olabilir ve bunlar yüzünden can kaybı yaşanabilir. Kocaeli Valiliği ve emniyetinin bu konuda gerekli önlemleri almasını istiyoruz. Hiç kimsenin kendi eğlencesi uğruna başka insanların hayatını tehlikeye atma hakkı yoktur” dedi.