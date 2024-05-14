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14 May 2024 - 17:05- Siyaset G:

Adaylık paraları ilçeye mi toplandı? CHP Kartepe örgütü için vahim iddialar!

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CHP Kartepe İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Kıvanç Özaslan yaptığı açıklama ile Kartepe İlçe Örgütü için vahim iddialar ortaya attı. İddialara göre meclis üyeliği için genel merkeze yatırılması gereken paralar ilçe başkanlığı hesabına yatırıldı ve bu paralar ile geçmiş döneme ait borçlar ödendi. İlçe Başkanı Hasan Bayrak’ın bu iddialara vereceği cevap merak ediliyor.

Yavuz Solmaz
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Adaylık paraları ilçeye mi toplandı? CHP Kartepe örgütü için vahim iddialar! mask
Adaylık paraları ilçeye mi toplandı? CHP Kartepe örgütü için vahim iddialar!
Adaylık paraları ilçeye mi toplandı? CHP Kartepe örgütü için vahim iddialar!
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MECLİS ÜYELİĞİ ÜCRETLERİ USULSÜZ MÜ TOPLANDI?


CHP Kartepe İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Kıvanç Özaslan yaptığı yazılı açıklama ile Kartepe İlçe Başkanı Hasan Bayrak ve ilçe örgütü için vahim iddialar ortaya attı. Özaslan, mahallelerde ilçe delege seçimlerinde üye gelmemesi rağmen taklit imzalar ile oy kullanıldığını, gelen giden evrakların ilçe sekreterinden saklandığını, görevlendirme yaparken yedek üye liste sıralamasına uyulmadan görevlendirme yapıldığını, meclis üyeliği başvuru ücretlerinin genel merkez hesabına yatırılması gerekirken ilçe başkanlığı hesabına yatırılarak usulsüz şekilde ödeme yapıldığını iddia etti. Kartepe’de yaklaşık olarak 28 meclis üyesi başvuru yaparken toplam başvuru ücretlerinin 500 bin lirayı bulduğu tahmin ediliyor.

İLÇE BAŞKANI ŞİKAYETLERE DUYARSIZ MI KALDI?


Kıvanç Özaslan’ın ortaya attığı son iddia ise İlçe Başkanı Hasan Bayrak’ı direkt olarak hedef aldı. Özaslan, İlçe başkanına ait bir arsada bulunan dublex inşaatın Sapanca Gölü İçme Su Koruma Havzası dahilinde olduğunu ve imar yasasına aykırı olduğunu söyledi. Özaslan, bu inşaat sebebiyle Hasan Bayrak’ın belediye ile ilgili vatandaşlardan gelen şikayetlere kayıtsız kaldığını iddia ederken bu duyarsızlık ve görevinize yerinize getirmemizin bu inşaat ile ilgisi var mıdır sorusunu yöneltti.

YETERSİZ KALINDIĞI DURUMLAR TESPİT ETTİM


CHP Kartepe İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Kıvanç Özaslan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi, “Eylül 2023 tarihi itibariyle CHP Kartepe İlçe Sekreterliği görevine getirildim. Partimizin tüzük ve yönetmeliklerine bağlı kalarak, ilçemizde parti çıkarlarının büyümesini sağlamak için gerekli devinimleri ilke edinerek içtenlikle ve sadakatle görevimi yaptım.
İlerleyen zaman içerisinde ilçemizde partimizin siyasi gelişimi ve büyümesine zarar verecek davranışlar sergilendiğini gözlemledim. Parti yönetiminde bulunan ilçe başkanımızın yasa, tüzük ve yönetmeliklere duyarsız ve yetersiz kaldığı durumlar olduğunu tespit ettim.

Bunlar;
1- Bazı mahallelerde İlçe Delege Seçimlerinde üyelerin gelmemesine rağmen, gerekli çoğunluğu sağlamak için, gelmeyen kişilere ait imzalar taklit edilerek oy kullanılmıştır.
2-Parti Yönetmeliği ve Partiler Yasası'na göre tutulması gereken defterler ( gelen-giden evrak, demirbaş kayıtları vb.) uyarılarıma rağmen tutulmamıştır. Ayrıca Parti İlçe sekreterinden saklanmıştır.
3-İlçe Başkanlığı seçimiyle gelen yönetim kurulu üyeleri üyelik görevine, yedek üye liste sırlamasına uyulmadan keyfi görevlendirme yapılmıştır.
4-31 Mart 2024 Yerel Seçim sürecinde meclis üyelik bedellerinin CHP genel merkezinin verdiği İban numarasına yatırılması gerekirken, İlçe Başkanı'nın talimatıyla İlçe ibanına yatırılmıştır. Yatırılan meclis üyelik bedellerinin bir kısmı usulsüzce maaş ödemesi, geçmiş SGK borcu ve vergi borçlarının ödenmesi amacıyla kullanılmıştır.
5-İlçe başkanına ait Ada-131 Parsel-255 'te bulunan mevcut dublex inşaatı Sapanca Gölü İçme Su Koruma Havzası dahilinde bir yapıdır. Bu yapı İmar Yasası'na aykırı konumda olması sebebiyle yerel belediyeyle ilgili gelen vatandaş şikayetlerine ilgisiz ve duyarsız kalınmıştır. Bu duyarsızlığın ve görevinizi yerine getirmemenizin burayla alakası var mıdır?”

Adaylık paraları ilçeye mi toplandı? CHP Kartepe örgütü için vahim iddialar!
Adaylık paraları ilçeye mi toplandı? CHP Kartepe örgütü için vahim iddialar!
Adaylık paraları ilçeye mi toplandı? CHP Kartepe örgütü için vahim iddialar!

# VAR, ilçe, Kartepe, parti, yönetim

14 May 2024 - 17:05 Kocaeli/ İzmit- Siyaset --- Okunma

Mahreç  Yavuz Solmaz

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