D-100’de ilginç kaza: Otomobil bariyerlerin üzerinde sürüklenerek asılı kaldı

Kaza, D-100 kara yolu Gebeş Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Düzce istikametinde ilerlemekte olan 41 F 4199 plakalı otomobil sürücüsü Ersin Göçer, önüne aniden çıkan tıra çarpmamak için fren yaptığı esnada kontrolden çıktı. Bariyerlere çıkan otomobil, metrelerce yan bir şekilde sürüklendi.
Meydana gelen ilginç kazayı anlatan otomobil sürücüsü Ersin Göçer, “Ne olduğunu ben de anlamış değilim, tır birden önüme çıktı ve frene bastım. Ardından aracımın kontrolden çıkarak bariyerlerde yan şekilde durmasının etkisindeyim, gerçekten şoktayım. Araçta annem ve ben vardım. Çok şükür ikimizde de bir şey yok. Sadece travma yaşadığı için tedbir amaçlı hastaneye götürüldü” dedi.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.