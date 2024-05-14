Depo duvarının yıkılması sonucu 2 araç hasar gördü

Köşklüçeşme Mahallesi 563. Sokak'ta bir kontrplak fabrikasının deposunun duvarı, henüz bilinmeyen nedenle yıkıldı. Duvar yakınında park halinde bulunan minibüs ile otomobil yıkıntının altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, sokağı yaya ve araç trafiğine kapattı.
Olayda 2 araçta hasar oluşurken, yol, temizlik çalışmalarının ardından ulaşıma açıldı.
Kaynak: AA
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.