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Körfezli gençler filede karşı karşıya geliyorlar

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Körfez Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen liseler arası genç erkekler voleybol turnuvası devam ediyor.

Körfezli gençler filede karşı karşıya geliyorlar mask
Körfezli gençler filede karşı karşıya geliyorlar
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Körfez ilçede bulunan liseler arasında düzenlenen turnuvaya 10 okul takımı katılıyor. Takımlarda toplam 160 öğrenci mücadele ediyor. Yeşil Vadi Koleji Spor Salonu’nda yapılan voleybol maçlarının hakemliğini Körfez Belediyesi voleybol antrenörü Yağmur Ayvaz yapıyor. Turnuvada maçlar büyük çekişme içerisinde kıran kırana geçerken, okul takımlarının maçlarını izlemeye çok sayıda öğrenci gelerek tribünleri hem renklendiriyorlar hem de heyecana ortak oluyorlar.

Şimdi sırada yarı final maçları var

A grubunda; Hacer Demirören MTAL, Yeşil Vadi Koleji, Oruç Reis Anadolu Lisesi.

B Grubunda; Yarımca Anadolu Lisesi, Yönder Koleji, Simya Koleji.

C Grubunda; Mustafa Kemal MTAL, MED Marin Tuncer Şen Fen Lisesi, Emlak Konut Anadolu İHL, Orhan Gazi Anadolu Lisesi yer aldı.

Çeyrek final eşleşmelerinde de Oruç Reis Anadolu Lisesi Yeşil Vadi Koleji’ni, Mustafa Kemal MTA Lisesi Hacer Demirören MTA Lisesi’ni, Körfez Kent Anadolu İmam Hatip Lisesi Simya Koleji’ni ve Yarımca Anadolu Lisesi de MED Marin Tuncer Şen Fen Lisesi’ni eleyerek yarı finalist oldular.

Kızlarda Oruç Reis Anadolu Lisesi şampiyon oldu

Diğer taraftan daha önce başlayıp biten liseli genç kızların turnuvasında da Yarımca Anadolu Lisesi’ni 3-2 yenen Oruç Reis Anadolu Lisesi şampiyon olurken, Yarımca Anadolu Lisesi ikinci, MED Marin Tuncer Şen Fen Lisesi üçüncü, Simya Koleji de dördüncü oldu.

Kupa ve madalya töreni 17 Mayıs Cuma günü

2 haftadır devam eden turnuvanın finali 17 Mayıs 2024 Cuma günü oynanacak. Final maçından sonra Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’ün de katılımıyla kızlarda ve erkeklerde dereceye giren takımlara törenle kupa ve madalyaları verilecek.

Kaynak: BÜLTEN

# VAR, Körfez

14 May 2024 - 17:24 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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