Yarın akşam bisikletle 'Sessiz Sürüş' var!

Her yıl mayıs ayının üçüncü çarşamba akşamı düzenlenen etkinlik, bu akşam dünyanın birçok ülkesi ile eş zamanlı bir şekilde saat 19.00’da İzmit’te de yapılacak. KOBİDOS kulüp binası önünde toplanacak bisiklet tutkunları, Sekapark rotasında saat 19.00’da Sessiz Sürüş etkinliğini gerçekleştirecek. Bu sürüş bisikletlilerin yollarda, özellikle de trafikten kaynaklanan tehlikeler konusunda sürücülerin, halkın ve karar vericilerin farkındalığının artırılmasına yardımcı olmak amacıyla yapılacak.