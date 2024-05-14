Her yıl mayıs ayının üçüncü çarşamba akşamı düzenlenen etkinlik, bu akşam dünyanın birçok ülkesi ile eş zamanlı bir şekilde saat 19.00’da İzmit’te de yapılacak. KOBİDOS kulüp binası önünde toplanacak bisiklet tutkunları, Sekapark rotasında saat 19.00’da Sessiz Sürüş etkinliğini gerçekleştirecek. Bu sürüş bisikletlilerin yollarda, özellikle de trafikten kaynaklanan tehlikeler konusunda sürücülerin, halkın ve karar vericilerin farkındalığının artırılmasına yardımcı olmak amacıyla yapılacak.
14 May 2024 - 17:34- Yaşam Güncelleme:
Yarın akşam bisikletle 'Sessiz Sürüş' var!
Halka açık yollarda bisiklet sürerken ölen bisikletçileri anmak ve yaralananlara destek olmak amacıyla her yıl yapılan uluslararası bir bisiklet turu olan Sessiz Sürüş (Ride of Silence) yarın akşam İzmit’te de düzenlenecek.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.