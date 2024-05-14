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Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Yeni isimlerle devam edeceğiz' diyerek duyurdu: Kongre sürecini başlatacağız

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. 31 Mart seçim sonuçlarına ilişkin AK Parti'de atılacak adımlara yönelik mesajlar veren Erdoğan, "Hata değil yanlışta ısrar etmek kaybettirir. Sonuçlara dair kapsamlı iç muhasebemizi partimizin yetkili organlarında yaptık. Siyasette rotamızı bugüne kadar olduğu gibi millet çizdi, AK Parti milletin partisidir" dedi. Erdoğan, kongre sürecini başlatacaklarını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Yeni isimlerle devam edeceğiz' diyerek duyurdu: Kongre sürecini başlatacağız mask
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde;

"AK Parti'ye gönül veren tüm vatandaşlarıma selam ve sevgilerimi gönderiyorum. 2024 senesinin bu ilk İl Başkanları toplantısında sizlerle birlikte olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum.

31 Mart seçim çalışmalarını devam ettirirken, teşkilatlarımızla irtibatımızı en üst seviyede tuttuk.

Bölücü örgüt uzantılarının seçmeni etki altına almaya çalışmaları dışında bir sorun yaşanmadı.

Demokrasi asla ve asla sıfır toplamlı bir oyun değildir. Demokrasinin kazandığı yerde kaybeden olmaz. Sivil siyaseti güçlendiren her sonuç Türk siyaseti açısından eşsiz bir başarıdır.

Neredeyse her 10 yılda bir demokrasimiz vesayet odaklarının saldırısına uğradı. En son 15 Temmuz'da darbe girimini püskürttük. Vesayet odaklarının asla pes etmediğini hepiniz çok iyi biliyorsunuz.

"Demokrasinin kazandığı yerde kaybeden olmaz"

Bu son seçim olacak kehanetinden, ekonomiyle ilgili piyasaya sürülen tezvirata kadar pek çok algı operasyonuna maruz kaldık. Bunların hepsini boşa çıkardık. 85 milyon olarak sandığın gücünü ortaya koyduk. Demokrasi asla ve asla sıfır toplamlı bir oyun değildir. Demokrasinin kazandığı bir yerde kaybeden olmaz. Sandığın itibarının arttığı bir denklemde galip 85 milyonun tamamıdır. Sivil siyaseti güçlendiren her sonuç Türk demokrasisinin istikbali adına eşsiz bir başarıdır.

31 Mart seçim çalışmalarımızı çok yoğun şekilde devam ettirirken teşkilatlarımızla irtibatımızı en üst seviyede tuttuk. 31 Mart seçimleri demokrasi şöleni havasında gerçekleşti. Bölücü örgüt uzantılarının seçmeni baskı altına alma girişimleri dışında ülkemiz genelinde sandığa gölge düşürecek hiçbir olay yaşanmadı.

75 yıllık çok partili demokrasi hayatına iki darbe, iki muhtıra, iki darbe girişimi sığdırmış milletimiz. Neredeyse 10 yılda bir demokrasimiz vesayet odaklarının saldırısına uğradı. 15 Temmuz'da 253 insanımızın canı pahasına tarihimizin en alçak darbe teşebbüsünü püskürttük. Vesayet odaklarının asla uyumadığını, pes etmediğini, uygun ortam ve fırsat kolladığını hep iyimiz çok iyi biliyoruz.

"Milletin iradesini öpüp başımızın üstüne koyduk"

Son yıllarda FETÖ'cülerin ve marjinal yapıların propagandasıyla bazı toplum kesimlerinde sandığa karşı istifhamların zemin bulduğunu gördük. 31 Mart seçimleri bu algıyı yerle bir etmiştir. 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı seçimi yüzde 0,5 farkla ikinci tura kalırken, 31 Mart seçimlerinde milli irade farklı şekilde tecelli etmiştir. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak milletin iradesini öpüp başımızın üstüne koyduk. Sandık sonuçlarından dolayı kabahati millete atma gibi yollara tevessül etmedik. 14 Mayıs'la ortaya çıkan belirsizlik, 28 Mayıs seçimleriyle giderildi. Millet yasamada olduğu gibi ülke idaresinde mührü bize takdim etti, Cumhur İttifakı'nı açık ara lider yaptı.

"İç muhasebemizi yaptık"

AK Parti ve Cumhur ittifakının olgun duruşu siyasetin genel havasını da değiştirmiştir. Bu iklimin geçici bir bahar esintisi değil, Türk siyasetinin genel haline gelmesini temenni ediyoruz. Muhalefetti muhataplarımızın da dirayetli davrandığını görüyor bundan da memnuniyet duyuyoruz.

31 Mart seçimlerini göz ardı etmiyoruz. İç muhasebemizi yaptık, yapmaya devam ediyoruz.

Yanlışta ısrar etmek kaybettirir. Nereden geldiğinizi unutmazsanız hedeflerinizden de kopmazsınız. Her zaman söylediğimiz gibi AK Parti milletin kurduğu bir partidir. Siyasette rotamızı bugüne kadar hep milletimiz çizdi. Millet bize bakında hep kendini gördü. Aynı zamanda sıkıntılarını çözecek güçlü bir irade gördü.

Bugün bir kez daha açık ve net söylemek isyiyorum, AK Parti milletin partisidir ve ebediyen öyle kalacaktır. Biz emekçilerin, çiftçilerin, esnafın, tüccarın, Türkiye'in aydınlık yarınları gençlerimizin, kadınlarımızın, tüm mazlumların, büyük ve güçlü bir Türkiye sevdalası her bir bireyin partisi olmayı sürdüreceğiz.

"Kongre sürecimizi başlatacağız"

AK Parti'nin alameti farikası kendini yenileme, geliştirme, yeni şartlara adapte etme kabiliyetine haiz olmasıdır. Kongre sürecini bunun en önemli vesilesi olarak görüyoruz. Bu süreci zehirlemek, aramıza nifak tohumları ekmek için bekleyen fitne tüccarlarına karşı dikkatli olmanızı bekliyorum. Attığımız adımları bugüne kadar dedikodulara göre belirlemedik. Temel bir kriterimiz vardır; o da Hakka ve halka hizmet etmektir.

Kaynak: Yeni Şafak

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14 May 2024 - 17:40 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

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