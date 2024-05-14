Derincespor Tekvando Kulübü başarılı oldu

TUNCAY KARAK KUTLADI
Aynı zamanda milli takım antrenörü de olan Derincespor Tekvando Kulübü teknik sorumlusu Tuncay Karak başarılı olan sporcularını kutladı, kendileri için iyi bir tecrübe olduğunu söyledi. Derincespor Tekvando Kulübü’nden Zeynep Baksi, Taha Öz, Veysel Coşkun, Duru Karak, Eylül Azra Güç, Elif Ülker ve Elif Sarı Sınal dereceye giren sporcular oldu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.