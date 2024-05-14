Derincespor Tekvando Kulübü başarılı oldu

TUNCAY KARAK KUTLADI

Aynı zamanda milli takım antrenörü de olan Derincespor Tekvando Kulübü teknik sorumlusu Tuncay Karak başarılı olan sporcularını kutladı, kendileri için iyi bir tecrübe olduğunu söyledi. Derincespor Tekvando Kulübü’nden Zeynep Baksi, Taha Öz, Veysel Coşkun, Duru Karak, Eylül Azra Güç, Elif Ülker ve Elif Sarı Sınal dereceye giren sporcular oldu.