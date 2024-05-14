Kağıtsporlu bilek güreşçilerden üç Avrupa şampiyonluğu

BAŞKAN İBRAHİM ELÇİN KUTLADI
29 ülkeden 1100 sporcunun katılımıyla Slovakya’da düzenlenen Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası’nda Kağıtspor’un milli sporcuları çok önemli başarılar elde ettiler. 18 yaş kategorisinde 45 kiloda Güler Zehra Pelit, 23 yaş kategorisinde 75 kiloda Ömer Faruk Kozakoğlu, büyükler kategorisinde 65 kiloda Meryem Yıldırım birincilik kürsüsüne çıkıp İstiklal Marşımızı dinlettiler. 23 yaş kategorisi 75 kiloda İsmail Hacı Bekar ile Ali Ömür Karaaslan, büyükler kategorisinde 70 kiloda Kenan Eroğlu, 85 kiloda Candoğan Gümüş ise üçüncülük derecesi yaptılar. Kağıtspor Kulübü Başkanı İbrahim Erçin, sporcularıyla büyük gurur yaşadıklarını belirterek, tümünü kutladı.
Kaynak: Spor Servisi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.