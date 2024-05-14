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14 May 2024 - 18:23- Spor G:

Kağıtsporlu bilek güreşçilerden üç Avrupa şampiyonluğu

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Slovakya'da düzenlenen şampiyonada milli formayı giyen Kağıtsporlu Güler Zehra Pelit, Ömer Faruk Kozakoğlu ile Meryem Yıldırım Avrupa şampiyonu oldular. Mavi-Beyazlı kulübün üç sporcusu da üçüncülük derecesi yaptı.

Kağıtsporlu bilek güreşçilerden üç Avrupa şampiyonluğu mask
Kağıtsporlu bilek güreşçilerden üç Avrupa şampiyonluğu
Kağıtsporlu bilek güreşçilerden üç Avrupa şampiyonluğu
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BAŞKAN İBRAHİM ELÇİN KUTLADI

29 ülkeden 1100 sporcunun katılımıyla Slovakya’da düzenlenen Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası’nda Kağıtspor’un milli sporcuları çok önemli başarılar elde ettiler. 18 yaş kategorisinde 45 kiloda Güler Zehra Pelit, 23 yaş kategorisinde 75 kiloda Ömer Faruk Kozakoğlu, büyükler kategorisinde 65 kiloda Meryem Yıldırım birincilik kürsüsüne çıkıp İstiklal Marşımızı dinlettiler. 23 yaş kategorisi 75 kiloda İsmail Hacı Bekar ile Ali Ömür Karaaslan, büyükler kategorisinde 70 kiloda Kenan Eroğlu, 85 kiloda Candoğan Gümüş ise üçüncülük derecesi yaptılar. Kağıtspor Kulübü Başkanı İbrahim Erçin, sporcularıyla büyük gurur yaşadıklarını belirterek, tümünü kutladı.

Kağıtsporlu bilek güreşçilerden üç Avrupa şampiyonluğu
Kağıtsporlu bilek güreşçilerden üç Avrupa şampiyonluğu

Kaynak: Spor Servisi

# başkan

14 May 2024 - 18:23 - Spor --- Okunma

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