Çorum’a deplasmanda şansımız tutuyor

7 maçın 5’ini kazanıp, 1’ende berabere kaldık, sadece 1 kez 2017-18 sezonunda 4-2’lik sonuçla mağlup olduk. Bu maçlarda 13 gol atıp 9 gol yedik. İki takım arasında Çorum’da oynanan beş 3.Lig maçının 4’ünü Kocaelispor, birini ev sahibi kazandı. 2.Lig’deki tek maçı Kocaelispor alırken, 1.Lig’de yine oynanan tek maç beraberlikle bitti.
Çorum’daki maçlar:
2012-13 sezonu
Çorum FK-Kocaelispor: 1-3(3.Lig)
2016-17 sezonu
Çorum FK-Kocaelispor: 2-3(3.Lig)
2017-18 sezonu
Çorum FK-Kocaelispor: 4-2(3.Lig)
2018-19 sezonu
Çorum FK-Kocaelispor: 1-2(3.Lig)
2018-19 sezonu Play-Off
Çorum FK-Kocaelispor: 0-1(3.Lig)
2020-21 sezonu
Çorum FK-Kocaelispor: 0-1(2.Lig)
2023-24 sezonu
Çorum FK-Kocaelispor: 1-1(1.Lig)
Kaynak: Spor Servisi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.