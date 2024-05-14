Disipline sevk edildik

TFF Hukuk Kurulu’nun tebligatı bugün kulübe gönderildi, savunma istendi. PFDK perşembe günü yapacağı haftalık toplantıda temsilci raporlarını ve savunmayı değerlendirip cezaları belirleyecek.
OLASI PLAY-OFF İKİNCİ TUR MAÇİ SEYİRCİSİZ
Yeşil-Siyahlı takıma saha olaylarından dolayı 1 veya 2 maç seyircisiz oynama yaptırımı gelmesi bekleniyor. Ayrıca küfürden dolayı da tribünlerin büyük bölümü için bloke cezası verileceği belirtiliyor. Eğer 1 maç seyircisiz oynama cezası gelirse Kocaelispor, olası Play-Off ikinci turdaki iç saha maçını baş tribünlere oynayacak. 2 maç ceza gelmesi durumunda ise temsilcimiz önümüzdeki sezonun ilk iç saha maçını da seyircisiz oynayacak.
Kaynak: Spor Servisi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(4 )
Kaan - defalarca sahaya su atanlarin gonulden kocaelisporlu olduklarina inanmiyorum. ceza alacagimizi bile bile atmak , neyin gostergesi, insan utanir ya. insanlarin kocaelisporu izleme ve destek olma sevdasina nasil engel olursunuz.
Remzi - Trabzon aynısını yaptı. üstüne de sahaya girip fenerli futbolculara saldırdı yüzlerce taraftar. sonuç 4 maç ceza. burda öyle birşey olsa en az 10 maç verirler. bizde sahaya girilme yok. sadece blok kapatma vermeleri gerekir normalde. su atma her sahada oluyor. su atmadan dolayı istanbul takımlarına ve trabzona komple seyircisiz verildiğini görmedim. ankaragücü başkanı hakemi yumrukladı 5 maç ceza aldılar. biz yapmış olsak yüzde yüz ya 15 maç ceza verirlerdi ya da küme düşürürlerdi. hatırlayın içerde kartal maçı sonunda taraftar sahaya girdi, biber gazından sonra tribüne döndü. hiç bir rakip futbolcu ve taraftar ile fiili kontak kurulmamasına rağmen 4 maç vermişlerdi. tff takımına göre ceza veriyor. bizimkiler de bu tff yi savunuyor imza vermediler çünkü.
Körfez41 - 2 maç kesin seyircisiz ve ayrıca büyük para cezaları gelecektir.
Son Pişman - Hak ettik, halt ettik, ne psikopat var içip maçlara geliyor, amaç futbol seyretmek değil küfretmek ve psikopatlık, maçlara girişleri değil topluma çıkışları engellenmeli
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.