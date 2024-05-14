Disipline sevk edildik

Remzi - Trabzon aynısını yaptı. üstüne de sahaya girip fenerli futbolculara saldırdı yüzlerce taraftar. sonuç 4 maç ceza. burda öyle birşey olsa en az 10 maç verirler. bizde sahaya girilme yok. sadece blok kapatma vermeleri gerekir normalde. su atma her sahada oluyor. su atmadan dolayı istanbul takımlarına ve trabzona komple seyircisiz verildiğini görmedim. ankaragücü başkanı hakemi yumrukladı 5 maç ceza aldılar. biz yapmış olsak yüzde yüz ya 15 maç ceza verirlerdi ya da küme düşürürlerdi. hatırlayın içerde kartal maçı sonunda taraftar sahaya girdi, biber gazından sonra tribüne döndü. hiç bir rakip futbolcu ve taraftar ile fiili kontak kurulmamasına rağmen 4 maç vermişlerdi. tff takımına göre ceza veriyor. bizimkiler de bu tff yi savunuyor imza vermediler çünkü.