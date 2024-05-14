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14 May 2024 - 18:30- Spor G:

Tek düşünce turu geçmek

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Kocaelispor bu sabah Brunga’da yaptığı antrenmanın ardından öğleden sonra otobüsle Çorum’a hareket etti. Takım Anitta Hotel’de 3 gün kalacak. Sakatlığı bulunan Oğuz dışında eksik yok. Ertuğrul Sağlam’ın geri dönüşü takım için büyük moral oldu. Perşembe günkü maçta tek düşünce turu geçmek.

Tek düşünce turu geçmek mask
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OTOBÜSLE GİTTİLER, UÇAKLA DÖNECEKLER

Trendyol 1.Lig’de normal sezonu altıncı bitiren Kocaelispor Play-Off ilk turunda Çorum FK ile oynayacağı maçla ilgili Brunga’daki son çalışmasını bu sabah yaptı. Takım öğleden sonra 14.00’de otobüsle Çorum’a hareket etti. Futbol Şube Sorumlusu Selçuk Kösemen takımın başında yer aldı.  Kafile Anitta Hotel’de konaklayacak. Ter idmanı yarın(çarşamba) yapılacak. Perşembe akşam saat 20.00’de oynanacak maçın ardından geceyi Çorum’da geçirecek olan kafile cuma sabaha uçakla geri dönecek.

SAKATLIĞI BULUNAN OĞUZ KADROYA ALINMADI

Kocaelispor’da sakatlığı bulunan Oğuz Ceylan Çorum FK ile oynanacak Play-Off maçının kadrosuna alınmadı. Deneyimli futbolcunun durumunun çok ciddi olmadığı ancak riske edilmemek için oynatılmayacağı belirtildi. Perşembe günkü maçta savunmanın sağında Mehmet Yılmaz görev yapacak. Bu arada tamamen iyileşen Harun Çorum FK kafilesine alınırken, kadroda üçüncü kaleci olarak yer alan Enes İzmit’te bırakıldı. Temsilcimizde çapraz bağ ameliyatı olan Haşim Arda sezonu kapatmıştı.

Kaynak: Spor Servisi

# İzmit, kocaelispor

14 May 2024 - 18:30 - Spor --- Okunma

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Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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