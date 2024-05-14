Tek düşünce turu geçmek

OTOBÜSLE GİTTİLER, UÇAKLA DÖNECEKLER

Trendyol 1.Lig’de normal sezonu altıncı bitiren Kocaelispor Play-Off ilk turunda Çorum FK ile oynayacağı maçla ilgili Brunga’daki son çalışmasını bu sabah yaptı. Takım öğleden sonra 14.00’de otobüsle Çorum’a hareket etti. Futbol Şube Sorumlusu Selçuk Kösemen takımın başında yer aldı. Kafile Anitta Hotel’de konaklayacak. Ter idmanı yarın(çarşamba) yapılacak. Perşembe akşam saat 20.00’de oynanacak maçın ardından geceyi Çorum’da geçirecek olan kafile cuma sabaha uçakla geri dönecek.

SAKATLIĞI BULUNAN OĞUZ KADROYA ALINMADI

Kocaelispor’da sakatlığı bulunan Oğuz Ceylan Çorum FK ile oynanacak Play-Off maçının kadrosuna alınmadı. Deneyimli futbolcunun durumunun çok ciddi olmadığı ancak riske edilmemek için oynatılmayacağı belirtildi. Perşembe günkü maçta savunmanın sağında Mehmet Yılmaz görev yapacak. Bu arada tamamen iyileşen Harun Çorum FK kafilesine alınırken, kadroda üçüncü kaleci olarak yer alan Enes İzmit’te bırakıldı. Temsilcimizde çapraz bağ ameliyatı olan Haşim Arda sezonu kapatmıştı.

Kaynak: Spor Servisi