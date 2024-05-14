U17’de Play-Off ilk eleme turunda 5 takım turladı

ŞAFAKSPOR ŞOV YAPTI

U17 Futbol Ligi’nde normal sezonun bitiminin ardından önceki akşam Play-Off ilk tur eleme maçlarının 5’i oynandı. Mehmet Ali Kağıtçı’daki maçta normal süresi 2-2 biten maçta Karamürsel İY, Darıca Birlik’i penaltılar sonunda 5-3 yenerek adını bir üst tura yazdırdı. Cephanelik Stadı’nda Gölcük Karadeniz, Derince Birlik’i 3-1 ile geçerken, Arslan Kulaksız Stadı’nda Yahyakaptan Karamürselspor’a 4-0 üstünlük sağladı. Avni Kalkavan Stadı’nda Hacı Hızır Şafakspor çok etkili bir oyunla İzmit FK’yı 7-0 ile geçti. Derince Belediyesi sentetik çim sahada oynanan 41 Karadeniz-Gölcükspor maçı yarıda kaldı. 54 dakika oynanırken 41 Karadenizspor sahada sakatlık nedeniyle 6 kişi kaldı.

DARICA’DA OLAY VARDI

Hakem mücadeleyi tatil etti. Maçta Gölcükspor’un 2-0 üstünlüğü vardı. Play-Off ilk eleme turunun son maçı dün akşam Maltaspor ile Darıca Kültür Martı arasında oynanacaktı. Karamürsel İY, H.H.Şafak, Gölcük Karadeniz, Gölcükspor, Yahyakaptan ile birlikte ilk elemeyi bay geçen Kullarspor adını ikinci eleme turuna yazdırdılar. Bu arada normal sezonu aynı puanla bitiren, ikili averajları da eşit olan iki takım Gebzespor ile Beylikbağı Darıca Nene Hatun Stadı’nda karşılaştı. Olaylı maçın normal süresi 2-2 bitince penaltılarda Gebzespor rakibine 5-4 üstünlük sağlayıp grup birincisi oldu, Play-off oynamaya hak kazandı. Maçta iki futbolcu yaralandı.

Kaynak: Spor Servisi