Mekanik otoparkla ilgili kararı Büyükakın verecek: Büyükşehir Meclisi’nde üç önemli gündem

108 MADDE GÖRÜŞÜLECEK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi mayıs ayı meclis toplantısı perşembe günü saat 15.00’te Kocaeli Kongre Merkezi’nde yapılacak. 118 gündem maddesinin görüşüleceği toplantıyı Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın yönetecek. 3 önemli gündem maddesinin görüşüleceği oturumda Büyükşehir Belediyesi 2023 Yılı Kesin Hesap Cetveli’nin de ikinci birleşimde görüşülmek üzere komisyona gönderilmesi bekleniyor.

ARAÇ İHALESİ TASARRUF TEDBİRLERİYLE YAPILACAK

Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen işgal altındaki Filistin’in Gazze şehrinin, Kocaeli ile kardeş şehir olması kararı için Başkan Büyükakın’a protokol yapma yetkisi verilmesi bekleniyor. Mecliste en önemli gündem maddelerinden biri araç kiralama ihalesi için yetki talebi olacak. Yıllara sari olarak yapılacak ihalede mevcut araç filosunun dışına çıkmadan, Cumhurbaşkanlığının ilk tasarruf tedbirleri kapsamında araçlar yeniden kiralanacak. Araç sayısı artırılmayacak ancak sadece hasta taşımak için 2 adet ambulans satın alınacak.

DİRENÇLİ ŞEHİR VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VİZYONA ALINACAK

Kocaeli kent vizyonunun belirlenmesi, kentlilik bilincinin artması amacı ile Büyükşehir Belediyesi 2006 yılında kent vizyonuna yönelik tespit, analiz ve sentez çalışmaları yapmıştı. Bu çalışmaların değişen dünya şartlarına göre yeniden planlanması amacı ile Kent Vizyonuna Yönelik Tespit - Analiz ve Sentez Çalışmalarının Hazırlanması danışmanlık işinin yıllara sari devam etmesi için başkanlık makamına yetki verilecek. Bu dönem iklim değişikliği ve dirençli şehir kavramları ile kent vizyonunun yeniden çıkartılması bekleniyor.

SAHİL GÜVENLİK MESELESİ YENİDEN MECLİSTE

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 2021 yılında talep edilen ve meclis tarafından reddedilen İzmit Plajyolu’ndaki yeşil alana liman ve sahil güvenlik birimi kurulması talebi yeniden meclise geliyor. Federal Mogul fabrikasının daha önce depolama alanı olarak kullandığı ve Plajyolu bölgesinde yaşayan vatandaşların denizle buluştuğu yeşil alanda yapılması planlanan iskele ve yapı için mecliste nasıl bir karar çıkacağı merak konusu.

7 KATLI MEKANİK OTOPARKA KORUMA KURULU İZİN VERDİ

Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkılan Kocaeli Vergi Dairesi eski binasının yerine yapılması planlanan 21 metre yüksekliğinde 7 katlı mekanik otopark ile ilgili yaklaşık 2 ay önce Kültür Varlıkları Koruma Kurulu karar verdi. Projeye onay veren kurulun aksine İzmit Belediyesi ve Mimarlar Odası ise bu alanın meydan yapılması için Büyükşehir’e dilekçe sundu. Kurul kararı ve kurumların talepleri doğrultusunda meclis gündeminde olan mekanik otopark kararı için İmar Komisyonu tarafından süre uzatımı verildi. Süre uzatımı verilmesinin gerekçesinin ise Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’nın alanı yerinde gezip projeye ona göre karar vermek istediği belirtildi.