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14 May 2024 - 19:02- Gündem G:

Mekanik otoparkla ilgili kararı Büyükakın verecek: Büyükşehir Meclisi’nde üç önemli gündem

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İzmit’in simgesel tarihi mekanlarından Fransız Sörler Okulu’nun önündeki yıkılan Kocaeli Vergi Dairesi eski binasının yerine yapılacak 7 katlı mekanik otopark için Koruma Kurulu projeyi onayladı. Ancak meclise gelen proje ile ilgili son kararı vermek isteyen Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın talebi ile gündem maddesinin süresi mecliste uzatılacak.

Süriye Çatak Tek
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Mekanik otoparkla ilgili kararı Büyükakın verecek: Büyükşehir Meclisi’nde üç önemli gündem mask
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108 MADDE GÖRÜŞÜLECEK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi mayıs ayı meclis toplantısı perşembe günü saat 15.00’te Kocaeli Kongre Merkezi’nde yapılacak. 118 gündem maddesinin görüşüleceği toplantıyı Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın yönetecek. 3 önemli gündem maddesinin görüşüleceği oturumda Büyükşehir Belediyesi 2023 Yılı Kesin Hesap Cetveli’nin de ikinci birleşimde görüşülmek üzere komisyona gönderilmesi bekleniyor.

ARAÇ İHALESİ TASARRUF TEDBİRLERİYLE YAPILACAK

Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen işgal altındaki Filistin’in Gazze şehrinin, Kocaeli ile kardeş şehir olması kararı için Başkan Büyükakın’a protokol yapma yetkisi verilmesi bekleniyor. Mecliste en önemli gündem maddelerinden biri araç kiralama ihalesi için yetki talebi olacak. Yıllara sari olarak yapılacak ihalede mevcut araç filosunun dışına çıkmadan, Cumhurbaşkanlığının ilk tasarruf tedbirleri kapsamında araçlar yeniden kiralanacak. Araç sayısı artırılmayacak ancak sadece hasta taşımak için 2 adet ambulans satın alınacak.

DİRENÇLİ ŞEHİR VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VİZYONA ALINACAK

Kocaeli kent vizyonunun belirlenmesi, kentlilik bilincinin artması amacı ile Büyükşehir Belediyesi 2006 yılında kent vizyonuna yönelik tespit, analiz ve sentez çalışmaları yapmıştı. Bu çalışmaların değişen dünya şartlarına göre yeniden planlanması amacı ile Kent Vizyonuna Yönelik Tespit - Analiz ve Sentez Çalışmalarının Hazırlanması danışmanlık işinin yıllara sari devam etmesi için başkanlık makamına yetki verilecek. Bu dönem iklim değişikliği ve dirençli şehir kavramları ile kent vizyonunun yeniden çıkartılması bekleniyor.

SAHİL GÜVENLİK MESELESİ YENİDEN MECLİSTE

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 2021 yılında talep edilen ve meclis tarafından reddedilen İzmit Plajyolu’ndaki yeşil alana liman ve sahil güvenlik birimi kurulması talebi yeniden meclise geliyor. Federal Mogul fabrikasının daha önce depolama alanı olarak kullandığı ve Plajyolu bölgesinde yaşayan vatandaşların denizle buluştuğu yeşil alanda yapılması planlanan iskele ve yapı için mecliste nasıl bir karar çıkacağı merak konusu.

7 KATLI MEKANİK OTOPARKA KORUMA KURULU İZİN VERDİ

Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkılan Kocaeli Vergi Dairesi eski binasının yerine yapılması planlanan 21 metre yüksekliğinde 7 katlı mekanik otopark ile ilgili yaklaşık 2 ay önce Kültür Varlıkları Koruma Kurulu karar verdi. Projeye onay veren kurulun aksine İzmit Belediyesi ve Mimarlar Odası ise bu alanın meydan yapılması için Büyükşehir’e dilekçe sundu. Kurul kararı ve kurumların talepleri doğrultusunda meclis gündeminde olan mekanik otopark kararı için İmar Komisyonu tarafından süre uzatımı verildi. Süre uzatımı verilmesinin gerekçesinin ise Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’nın alanı yerinde gezip projeye ona göre karar vermek istediği belirtildi.

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14 May 2024 - 19:02 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

Mahreç  Süriye Çatak Tek

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(3)
03

İzmitli. - Kolordu, pazar pazarı bölgesine de bir otopark acilen gerekli.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 14 Mayıs 19:27
02

izmitli - izmit çarşı içinde otopark bir ihtiyaçtır.Yeşil alan ihtiyaç ise acısu parkı var . Başkanımızın bunu gözeterek karar vermesi doğru olacaktır...

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 14 Mayıs 19:27
01

İzmitli - Madem tasarruf yapıyorsunuz hurda münübüscülere yapılan destekte son bulsun hak etmiyorlar

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 14 Mayıs 19:24
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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