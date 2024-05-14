Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
14 May 2024 - 19:35- Ekonomi G:

Emeklinin ikramiye beklentisi 10 bin TL

ABONE OL Google News Sayfamız

Kurban Bayramı öncesi emekliye verilecek ikramiyeyle ilgili beklentilerini emekli temsilcilerine sorduk. Temsilciler, 10 bin TL ikramiye ödenmesi gerektiğini söylerken, emekli maaşının da en az asgari ücret seviyesine getirilmesi gerektiğini kaydetti.

Muhammet Emin Can
Muhammet Emin Can Tüm Haberleri
Emeklinin ikramiye beklentisi 10 bin TL mask
Emeklinin ikramiye beklentisi 10 bin TL
Emeklinin ikramiye beklentisi 10 bin TL
+3
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

RAMAZAN İKRAMİYESİ 3 BİN TL OLMUŞTU

Pandemi sonrası yaşanan yüksek enflasyon emeklileri zorluyor. Aldıkları maaşla geçim sıkıntısı çeken emekliler, bayramlar öncesi verilen ikramiyelere umut bağladı. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı’nda yüksek bir ikramiye bekleyen emekliye 3 bin TL verilmiş ve bu miktar düşük bulunmuştu. Kurban Bayramı öncesi gözler yeniden bayram ikramiyesine çevrildi.

10 BİN TL HERKESİN ORTAK NOKTASI

16-19 Haziran’daki Kurban Bayramı öncesi verilecek ikramiyeyi emekli temsilcilerine sorduk. Temsilcilerin ortak buluşma noktası 10 bin TL civarında. Temmuzda yapılacak emekli maaş zammıyla ilgili de konuşan temsilciler, maaşın en az asgari ücret seviyesine getirilmesi gerektiğini söyledi.

----------------------- 

7 bin TL, emekli için bir nefes olabilir

Emekliler sıkıntıda, özellikle 10 bin TL maaş alanlar daha büyük sıkıntıda. Kurban Bayramı öncesi verilecek ikramiyenin ne kadar olacağı pek önemli değil. Ülkedeki enflasyon, verilen her şeyi eritiyor. Maliyenin durumu ortada. Tasarruf önlemleri açıklanırken ne kadar verilebilir ki? 7 bin TL verilmesi bir nefes olabilir. Mayıs enflasyonu ilan edildi, haziran ayı enflasyonu kaldı. O açıklandıktan sonra emekli zammını konuşabiliriz. 1,5 ay var, beklemek gerekiyor. Yılbaşında yüzde 50’ye yakın zam yapılmıştı ama eridi. Enflasyonun hızı yüzünden ‘Emekliye ne kadar zam yapılmalı?’ sorusunun cevabını bugünden vermek zor.

Emeklinin ikramiye beklentisi 10 bin TL

Alp Timincioğlu-Birleşik Emekliler Derneği Kocaeli Şube Başkanı

 

 

 

8 bin 700 TL seyyanen zammı bize de vermeliler

İkramiye beklentimiz daha önce verilmemiş 8 bin 700 TL seyyanen zammın verilmesidir. Bu en büyük ikramiye olur. Bizi ufak tefek ikramiye rakamlarıyla geçiştirmesinler. İlle de ufak tefek rakamlarla geçiştirme taraftarıysalar da en az 5 bin TL ikramiye verilmeli. 5 bin TL’ye sanırım kurbanlık alabiliriz. ‘Emekli maaşı ne kadar olacak?’ sorusuna verilecek tek cevabım var: Asgari ücretin altındaki ücreti kabul etmiyoruz. 1600 kat sayısı, birinci dereceye gelmiş tüm emeklilere uygulanmalı. Emeklinin manava, pazara, markete gidecek hali yok. Evi olmayan emeklinin yaşama hakkı hiç yok.

Emeklinin ikramiye beklentisi 10 bin TL

Ramazan Karataş-Memur-Sen Kocaeli Emekli Komisyonu Başkanı

 

 

En az 1 maaş tutarında olmalı

Sadaka verir gibi emekliye ikramiye ve zam veriliyor, biz buna karşıyız. İkramiye en az 1 maaş tutarında olmalı. Verilen, verilecek olan ücretlerle pazara, markete çıkılmıyor. 10 bin TL ile ne olur, bu en düşük emekli maaşı. İnsanlar emekli oluyor ama keyfini çıkaramıyor çünkü çalışmak zorunda. Açlık ve yoksulluk sınırı belli, asgari ücret ortada. Bugün hiçbir ücret asgari ücret altında olmamalı. Bize verecekleri en fazla yüzde 20 zam olacaktır. İnsan onuruna yakışır bir ücret istiyoruz, en az 25 bin TL emekli maaşı olmalı. Bu ücret dışındaki rakamlar kabul edilemez.

Emeklinin ikramiye beklentisi 10 bin TL

Ali Galip Ateş- Tüm Emekli Sendikası Kocaeli İl Temsilcisi

 

 

İkramiye 10 bin TL altında olmamalı

İkramiyede büyük bir beklentimiz yok çünkü bir seçim de yok. Yönetim, emekliler tarafından ders almış olmalı. Seçimlerde alınan sonucu birçok kesim CHP başarısı olarak görüyor ama öyle değil. Emekliler sarı kartı çıkardı. Temmuzdaki zamda benzer emekli politikası sürerse kırmızı kart bir sonraki seçimlerde çıkabilir. Eskiden emekli maaşları asgari ücretin yüzde 25-30 üzerindeydi ama şimdi yüzde 25 altında kaldı. Yıllarca vergi, prim ödemiş insanlarız ve en düşük emekli maaşı asgari ücretle aynı olmalı. İkramiyede astronomik bir beklentimiz yok, 5 bin TL olma ihtimali yüksek ama 10 bin TL’nin altında olmamalı.

Emeklinin ikramiye beklentisi 10 bin TL

İbrahim Turgut- Emekli-Sen Kocaeli Şube Başkanı

 

 

Beklentimiz en az 10 bin TL

Emeklinin bayram ikramiyesi asgari ücret seviyesi olsun istiyorduk, ‘En az 10 bin TL olmalı’ diyorduk ama ekonomik zorluklar emeklilere denk geldiği için zor görünüyor. Beklentimiz de en az 10 bin TL. Aslında bu ikramiyelerin asgari ücrete bağlanması şart ama Cumhurbaşkanımız bunu yapar mı, bilemiyoruz. Emekli maaşına zam yapılması hususunda da asgari ücret ile en az aynı seviyede olması gerektiğini ifade ediyoruz. Seyyanen zam talebimiz de var, enflasyon zammı adaletli dağıtılmıyor. 2000 yılı sonrası emekliler için intibak yasası gelmeli, haksızlık var. Bize istediğimiz rakamlar verildiği takdirde emeklinin sıkıntısı kalmaz.

Emeklinin ikramiye beklentisi 10 bin TL

Adem Özata- Türkiye Emeklileri Derneği İzmit Şube Başkanı

# HER, Türkiye, İzmit, Kocaeli, VAR, yönetim, tasarruf, ifade

14 May 2024 - 19:35 Kocaeli/ İzmit- Ekonomi --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.916.150 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

ERKEK PERSONELLER ARANIYOR

Demir Çelik Fabrikasında PAKETLEME BÖLÜMÜNDE çalıştırılmak üzere, 30 KİŞİLİK ERKEK PERSONEL alımı yapılacaktır. *20.000 TL maaş, *Servis, *Yemek üc...

BAY ELEMAN ARANIYOR

Otogar emanet yanı umumi WC’de çalışacak, 40 yaş üstü BAY ELEMAN aranıyor. Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

KAMYON VE TIR ŞOFÖRÜ ARANIYOR

İzmit Gebze arası çalışacak, KAMYON VE TIR ŞOFÖRÜ aranıyor. Tel: 0543 722 74 74

ÜRETİM İŞÇİSİ VE OPERATÖR ARANIYOR

Gıda sektöründe faaliyet gösteren firmamızın Kartepe’de bulunan fabrikasında görevlendirilmek üzere; BAY ÜRETİM İŞÇİSİ VE OPERATÖR alınacaktır. *Ter...

ÇAYCI, BULAŞIKÇI, IZGARACI ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, ÇAYCI, BULAŞIKÇI, IZGARACI alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71

EVDEN EVE ASANSÖRLÜ NAKLİYAT

Şehir içi ve şehirler arası Derince merkez EMİRHAN NAKLİYAT Tel: 0532 552 94 77 0533 261 45 90

MENEMENCİ ALAATTİN'E PERSONEL ARANIYOR

Kuzey Marmara Otoyolu Sevindikli Otoyol Hizmet Tesisi’nde bulunan MENEMENCİ ALAATTİN’de görevlendirilmek üzere *BAY-BAYAN GARSON, *KASİYER, *KOMİ, *...

YETİŞTİRİLMEK ÜZERE BAY PERSONEL ARANIYOR

LUCEA AYDINLATMA Mağazamızda YETİŞTİRİLMEK ÜZERE BAY PERSONEL alınacaktır. *Köseköy, Uzunçiftlik,(Kartepe) ve civarında ikamet eden *Esnek çalışma s...

BAY EKİP ARKADAŞLARI ARANIYOR

41 Burda AVM’de AVM Lojistik bünyesinde çalışacak BAY EKİP ARKADAŞLARI aranmaktadır. Tel: 0542 434 38 35

VARDİYALI ÇALIŞABİLECEK İŞÇİ ARANIYOR

Köseköy’de ki firmamıza VARDİYALI ÇALIŞABİLECEK İŞÇİ alınacaktır. Başlangıç ücreti : 25.000 TL Net + Yemek + Prim + Servis 2 ADET BAYRAM İKRAMİYESİ...

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL