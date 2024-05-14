Emeklinin ikramiye beklentisi 10 bin TL

RAMAZAN İKRAMİYESİ 3 BİN TL OLMUŞTU

Pandemi sonrası yaşanan yüksek enflasyon emeklileri zorluyor. Aldıkları maaşla geçim sıkıntısı çeken emekliler, bayramlar öncesi verilen ikramiyelere umut bağladı. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı’nda yüksek bir ikramiye bekleyen emekliye 3 bin TL verilmiş ve bu miktar düşük bulunmuştu. Kurban Bayramı öncesi gözler yeniden bayram ikramiyesine çevrildi.

10 BİN TL HERKESİN ORTAK NOKTASI

16-19 Haziran’daki Kurban Bayramı öncesi verilecek ikramiyeyi emekli temsilcilerine sorduk. Temsilcilerin ortak buluşma noktası 10 bin TL civarında. Temmuzda yapılacak emekli maaş zammıyla ilgili de konuşan temsilciler, maaşın en az asgari ücret seviyesine getirilmesi gerektiğini söyledi.

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7 bin TL, emekli için bir nefes olabilir

Emekliler sıkıntıda, özellikle 10 bin TL maaş alanlar daha büyük sıkıntıda. Kurban Bayramı öncesi verilecek ikramiyenin ne kadar olacağı pek önemli değil. Ülkedeki enflasyon, verilen her şeyi eritiyor. Maliyenin durumu ortada. Tasarruf önlemleri açıklanırken ne kadar verilebilir ki? 7 bin TL verilmesi bir nefes olabilir. Mayıs enflasyonu ilan edildi, haziran ayı enflasyonu kaldı. O açıklandıktan sonra emekli zammını konuşabiliriz. 1,5 ay var, beklemek gerekiyor. Yılbaşında yüzde 50’ye yakın zam yapılmıştı ama eridi. Enflasyonun hızı yüzünden ‘Emekliye ne kadar zam yapılmalı?’ sorusunun cevabını bugünden vermek zor.

Alp Timincioğlu-Birleşik Emekliler Derneği Kocaeli Şube Başkanı

8 bin 700 TL seyyanen zammı bize de vermeliler

İkramiye beklentimiz daha önce verilmemiş 8 bin 700 TL seyyanen zammın verilmesidir. Bu en büyük ikramiye olur. Bizi ufak tefek ikramiye rakamlarıyla geçiştirmesinler. İlle de ufak tefek rakamlarla geçiştirme taraftarıysalar da en az 5 bin TL ikramiye verilmeli. 5 bin TL’ye sanırım kurbanlık alabiliriz. ‘Emekli maaşı ne kadar olacak?’ sorusuna verilecek tek cevabım var: Asgari ücretin altındaki ücreti kabul etmiyoruz. 1600 kat sayısı, birinci dereceye gelmiş tüm emeklilere uygulanmalı. Emeklinin manava, pazara, markete gidecek hali yok. Evi olmayan emeklinin yaşama hakkı hiç yok.

Ramazan Karataş-Memur-Sen Kocaeli Emekli Komisyonu Başkanı

En az 1 maaş tutarında olmalı

Sadaka verir gibi emekliye ikramiye ve zam veriliyor, biz buna karşıyız. İkramiye en az 1 maaş tutarında olmalı. Verilen, verilecek olan ücretlerle pazara, markete çıkılmıyor. 10 bin TL ile ne olur, bu en düşük emekli maaşı. İnsanlar emekli oluyor ama keyfini çıkaramıyor çünkü çalışmak zorunda. Açlık ve yoksulluk sınırı belli, asgari ücret ortada. Bugün hiçbir ücret asgari ücret altında olmamalı. Bize verecekleri en fazla yüzde 20 zam olacaktır. İnsan onuruna yakışır bir ücret istiyoruz, en az 25 bin TL emekli maaşı olmalı. Bu ücret dışındaki rakamlar kabul edilemez.

Ali Galip Ateş- Tüm Emekli Sendikası Kocaeli İl Temsilcisi

İkramiye 10 bin TL altında olmamalı

İkramiyede büyük bir beklentimiz yok çünkü bir seçim de yok. Yönetim, emekliler tarafından ders almış olmalı. Seçimlerde alınan sonucu birçok kesim CHP başarısı olarak görüyor ama öyle değil. Emekliler sarı kartı çıkardı. Temmuzdaki zamda benzer emekli politikası sürerse kırmızı kart bir sonraki seçimlerde çıkabilir. Eskiden emekli maaşları asgari ücretin yüzde 25-30 üzerindeydi ama şimdi yüzde 25 altında kaldı. Yıllarca vergi, prim ödemiş insanlarız ve en düşük emekli maaşı asgari ücretle aynı olmalı. İkramiyede astronomik bir beklentimiz yok, 5 bin TL olma ihtimali yüksek ama 10 bin TL’nin altında olmamalı.

İbrahim Turgut- Emekli-Sen Kocaeli Şube Başkanı

Beklentimiz en az 10 bin TL

Emeklinin bayram ikramiyesi asgari ücret seviyesi olsun istiyorduk, ‘En az 10 bin TL olmalı’ diyorduk ama ekonomik zorluklar emeklilere denk geldiği için zor görünüyor. Beklentimiz de en az 10 bin TL. Aslında bu ikramiyelerin asgari ücrete bağlanması şart ama Cumhurbaşkanımız bunu yapar mı, bilemiyoruz. Emekli maaşına zam yapılması hususunda da asgari ücret ile en az aynı seviyede olması gerektiğini ifade ediyoruz. Seyyanen zam talebimiz de var, enflasyon zammı adaletli dağıtılmıyor. 2000 yılı sonrası emekliler için intibak yasası gelmeli, haksızlık var. Bize istediğimiz rakamlar verildiği takdirde emeklinin sıkıntısı kalmaz.

Adem Özata- Türkiye Emeklileri Derneği İzmit Şube Başkanı