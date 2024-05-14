Mustafa Kurt ve Mehmet Yaşar minibüsçülerin taleplerini gazetemize anlattı: Ulaşımda köklü çözüm istiyoruz

GAZETEMİZE ZİYARET

Kocaeli Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt, Kocaeli Otobüsçüler ve Minibüsçüler Üst Birlik Başkanı Mehmet Yaşar, S.S. 5 Nolu İzmit Şehiriçi Minibüsçüler ve Otobüsçüler Kooperatifi Başkanı Niyazi Yağız, 80 Nolu Birleşik Kartepe Kooperatif Başkanı Mahmut Aktaş, 5 Nolu İzmit Şehiriçi Minibüsçüler ve Otobüsçüler Kooperatifi Başkan Vekili İrfan Sezer gazetemizi ziyaret etti. Ulaşımdaki sorunlar ve zam taleplerini anlatan Kurt ve Yaşar, yaşadıkları sorunlara köklü bir çözüm istediklerini söyledi.

MUSTAFA KURT VE MEHMET YAŞAR: Kocaeli Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt ve Kocaeli Otobüsçüler ve Minibüsçüler Üst Birlik Başkanı Mehmet Yaşar, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın ulaşımda yaşananlara köklü bir çözüm getirmesini istediklerini ifade etti. Kurt ve Yaşar yüzde 70 oranında zam taleplerinin UKOME’de beklediğini ifade etti.

BİZ DE BU DURUMDAN MEMNUN DEĞİLİZ

Kocaeli Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt ve Kocaeli Otobüsçüler ve Minibüsçüler Üst Birlik Başkanı Mehmet Yaşar yaptıkları açıklamalarda şunları söyledi:

“-Vatandaşların şikayetlerinde haklı olduğu noktalar var. Biz de eski, klimasız arabalarla çalışmaktan mutlu değiliz. İzmit-Derince seferleri yapan araçların yaş ortalaması 10’un üzerinde. Şu an sıfır kilometre bir araç almanın imkanı yok. Fiyatlar 5 milyon liradan başlıyor. Kredi kullanırsak maliyet 10 milyon lirayı buluyor. Bu paraları ödeyebilmemiz mümkün değil. Sıfır aracı olan ve bu işi yapan insanlar bile model düşürüyorlar.

ARAÇLARIMIZI ANCAK BÖYLE DEĞİŞTİREBİLİRİZ

Minibüs ve otobüslerin kilometre maliyeti yaklaşık olarak 30-35 lirayı buluyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden gelen araç başı destek, bölgeye göre 20 bin lira ile 40 bin lira arasında değişiyor. Bu destek ücretsiz veya indirimli taşıdığımız yolcuya karşılık bize veriliyor. Bizim araçlarımızı değiştirebilmemiz için belediyenin bize istediğimiz tarife ücretini vermesi ve üzerine destek sağlaması gerekiyor. Vatandaş şikayetlerinde haklı fakat bunu artık biz çözebilecek durumda değiliz. Sorunu idare çözecek. Bu sadece zamla da çözülebilecek noktayı aştı.

KÖYLERDEKİ ULAŞIM MODELİ UYGULANMALI

Kocaeli’de köylere ulaşım hizmet alımı modeli ile sağlanıyor. Bu model ile köydeki vatandaşlar şehir içi toplu taşıma araçları kullanan vatandaşlardan daha iyi bir hizmet alıyor. Bayramda köye giden vatandaş ücretsiz şekilde gidiyor. Şehir içinde Ulaşım Park araçları ücretsiz ama biz ücretli taşıyoruz. Biz de ücretsiz taşıyalım istiyoruz. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın ulaşım sorununa köklü bir çözüm getirmesi gerekiyor. Büyükşehir Belediyesi eski Genel Sekreteri Balamir Gündoğu’nun bu süreçlerde bizim için etkin bir rol oynuyordu, gitmesi bizim için de kayıp oldu.

HİZMET ALIMI İLE KALİTE ARTMIŞ OLUR

Hizmet alımı kapsamında bir iş yaparsak toplu bir ücret alacağız. Bu ücret karşılığında aylık veya yıllık olarak sabit bir ücret karşılığında ulaşım hizmeti vereceğiz. Bu sistem uygulanırsa bayramda da diğer günlerde de ücretsiz hizmet verebiliriz. Yakıt ücretine zam gelirse fark hizmet kapsamında ödeniyor. Bu model hayata geçirilirse hizmet kalitesi de artmış olur. Bugün hizmet veren araçlarımızdaki şoförler 25 bin lira ücret alıyor. Çalıştıracak şoför bulamıyoruz. Bu şartlarda hala hizmet yapabiliyorsak çok şükür diyorum. Elimizden geldiği kadar mücadele etmeye devam ediyoruz.

ARAÇ SAYISI 500-600 DAHA AZALTILABİLİR

İstanbul’da fazlalık araçlara ticari taksi plakası verildi. İhtiyaç olduğunda bizde de servis araçları ya da taksi plakası verilebilir. Böylece ulaşımdaki minibüs sayısı da yönetilebilir ve daha radikal çözümler uygulanabilir hale gelir. O takdirde belediye bütçesini de yormadan hizmet alımı modeli getirilebilir. Kocaeli’de bin 825 minibüs ve otobüs var. Bu rakam bin 200’e düşerse bizi kurtarır. Çıkarılacak 500-600 araca T veya P plaka verilebilir. Sayının azalması kazanç için güzel olur fakat burada çıkarılacak esnafın da mağdur olmaması gerekiyor.

TAM ÜCRET İÇİN 22 LİRA İSTİYORLAR

Bizim zam talebimiz UKOME’de bekliyor, yüzde 70 oranında bir zam istedik. İstediğimiz zam verilirse şehir içi ulaşım ücreti 22 liraya yükselecek fakat bu ücret bile diğer şehirlere göre düşük. Hemen yanı başımızdaki Bolu’da tam ulaşım 25 liraya yapılırken öğrenci ücreti 18 lira.

GİTTİĞİ YOL KADAR ÜCRET ÖDENMELİ

Vatandaşların gittiği yol kadar ücret ödemeli modelini uzun süredir ifade ediyorum. Hayata geçirilen Hat 41’de bu uygulanabiliyorsa özel halk otobüslerinde de uygulanabilir. Bu durum şoförün kontrolünden çıkarak vatandaşın kontrolüne dönmeli. Kısa mesafe giden vatandaşa yapılacak en yararlı şey bu olur. Duraklara iade cihazları yerleştirilebilir.

FİYAT SORUMLULUĞU BİRLİKLERİN OLMALI

Ulaşım ücretlerinin fiyat belirleme sorumluluğu belediyelerin üzerinden alınabilir. Ücret tarifesini devlet kendi görevlendirdiği bilirkişililer ile belirleyecek. Enflasyon oranında veya 6 ayda bir olacak şekilde sabit bir sistem getirilecek. Türkiye’de de toplu taşımada 81 ili kapsayan bir model belirlenebilir. İndirimli binişler kriterleri tüm Türkiye’yi kapsayabilir. Köklü çözüm dediğimiz sistem bu şekilde de olabilir. En azından zam yapma meselesi birliklere verilmelidir.”

GAZETEMİZE ZİYARET: Kocaeli Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt, Kocaeli Otobüsçüler ve Minibüsçüler Üst Birlik Başkanı Mehmet Yaşar ve beraberindekiler gazetemizi ziyaret ederek Genel Yayın Yönetmeni Adem Turgut ve Yazı İşleri Müdürü Cemalettin Öztürk’e yaşadıkları problemleri ve taleplerini anlattı.

Kırsal mahalleler ulaşım modeli nedir?

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 2021 yılında hayata geçirilen Kırsal Mahalleler Ulaşım modeli, köylerde yaşayan vatandaşların ekonomik, sosyal, eğitim ve kültürel faaliyetlerini sorunsuz bir şekilde yapmaları ve köyden kente ulaşımlarının kolaylaştırılması hedeflendi. Parayla binişlerin olmadığı, Kocaeli Kart’ın geçerli olduğu ulaşım modeli, hizmet alım yöntemi ile uygulanıyor. Hayata geçirildikten kısa zaman sonra büyük beğeni toplayan proje Kocaeli’deki 244 köyde 88 hat ve günlük 452 seferle kırsaldan kent merkezlerine ulaşımı sağlıyor. Hizmet alım modeli olarak gerçekleştirilen projede Ulaşım Park, araçları hizmet veriyor.