Şampiyon kızlar çok iyi başladı

SİNOP’U YENDİ, ÇARŞAMBA GÜNÜ KAHRAMANMARAŞ İLE OYNAYACAK
Kocaeli Kadın Futbol Kulübü’nün altyapısında forma giyen sporcuların yer aldığı Gölcük Kavaklı Adem Başoğlu Ortaokulu,Yalova’da yapılan yarı finallerde grubunu birinci sırada tamamlamıştı. Adını Türkiye finallerine yazdıran Kavaklı Ortaokulu, Uşak’ta ilk maçında Sinop’u 3-0 mağlup etti. Temsilcimizin gollerini Damla Akçıl (2) ve Rabia Yalçın attı. Temsilcimiz grubunda ikinci maçını Çarşamba günü Kahramanmaraş ile oynayacak. Uşak’taki maç 10.00’da başlayacak.
Kaynak: Spor Servisi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.