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Akarca C1-3 blok yönetimi köpeklere çözüm istiyor

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Yuvam Akarca 7. Ada C1-3 ve C1-4 bloklarında yaşayan mahalle sakinleri adına açıklama yapan C1-3 Blok Yönetimi, sokak hayvanları ile ilgili çözüm istiyor.

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Akarca C1-3 blok yönetimi köpeklere çözüm istiyor
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Artık blokların çevresini köpek sürülerinin sardığını ve çocuklarını okula götürmekte zorlandıklarını belirten blok yönetimi, saldırıya uğrayan kadın ve çocukların bilgileri ile parçalanan köpek ve kedilerle ilgili valilik ve İzmit Belediyesi’ne de dilekçe verdiklerini belirtti.

İZMİT BELEDİYESİ İLGİLENMİYOR

Yönetim tarafından yapılan açıklama şöyle:

-Yuvam Akarca 7. Ada C1-3 ve C1-4 Bloklarının tüm çevresini sürüler halinde köpekler istila etti her gün birbirlerine ve herkese saldırıyorlar. Çocukların okula gitmesi için önceden belediye tarafından ve Orman Müdürlüğü ile görüşülerek öğrenciler için açtırılan okul yolunu köpekler istila etti. Korkudan çocuklar okula gidip gelemiyorlar. Çok zorluk çekiyorlar. Kocaeli Valiliği’ne ve ilgili İzmit Belediyesi’ne saldırıya uğrayan kadın ve çocuklarla ilgili, parçalanıp öldürülen köpeklerle ve kedilerle ilgili dilekçe verildi. Ancak hala daha kimse Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne dahil olmak üzere gelip bu köpekleri buradan almadılar. Çocukların ısırılması ölmesi mi bekleniyor. Artık sesimizin duyulmasını istiyoruz. Biz hiçbir canlıya zarar gelmesini istemiyoruz. Bu konuya bir çözüm bulunmasını istiyoruz.

Akarca C1-3 blok yönetimi köpeklere çözüm istiyor

# HER, İzmit, Kocaeli, Büyükşehir, yönetim

14 May 2024 - 19:22 Kocaeli/ İzmit- Perde Arkası --- Okunma

Mahreç  Süriye Çatak Tek

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