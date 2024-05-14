Vatandaş hastasını sedyede kendisi taşımamalı

Hastane koridorlarının sedye ile dolu olduğunu ifade eden vatandaş, “Sedyeler hasta bakıcılar tarafından dikkatlice taşınması gerekirken hasta yakınları ve refakatçiler taşıyor. Hasta bakıcılar odadan asansöre götürdükten sonra sedyeyi hasta yakınına bırakıyor. Bu durum riskli. Serdar Albayrak isimli hastayı annesi ve babası taşıyordu. Başka bir hastayı ise iki kadın taşıyordu.. Hasta bakıcılar bu hastaları bir yerden bir yere taşırken nasıl götüreceklerini biliyor. Aileler ise bilmeden taşıyor ve hastayı düşürmesi halinde çok büyük sıkıntılar yaşanabilir. Hastanede hasta bakıcı mı eksik bilmiyoruz ama bu konuda gerekli önlemlerin alınması gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

Biz de yetkililere aktarmış olalım.