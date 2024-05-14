Gültepe Yaman Sokak doğalgaza kavuştu

Yaman Sokak’ta başlayan çalışma ile yaklaşık 100 metrelik doğalgaz borularının döşeneceğini söyleyen Çevik, “Doğalgaz olmayan Yaman Sokak’ta doğalgazsız ev kalmayacak. Bizim taleplerimizi dinleyen ve bu çalışmayı yapan İzgaz’a mahalle halkı ve kendi adıma teşekkür ediyorum. Mahallemize hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu bölgenin de diğer mahalleler gibi gelişmesi için mahalle halkı ile birlikte elimizden geleni yapacağız” dedi.