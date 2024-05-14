Ziraat Bankası emeklileri zirvede buluştu

Kartepe zirve yolu üzerinde bulunan Saklı Vadi’de gerçekleşen organizasyonda eski dostlar anılarını tazeledi. Aynı zamanda Saklı Vadi Restoran’ın işletmecisi Kamil Öçbe’nin eşi Nesrin Öçbe’nin çalışma arkadaşları olan Alemdar Şube’nin emeklileri Öçbe çiftinin konukları oldu. Öçbe çifti tarafından yapılan organizasyona şarkıcı Bülent Tamer, Şerif Özdemir, Nezih Sevengil, Hasan Çalışkan, Hatice Sabriye Gülşah, Neriman Demirçelik, Hülya Çetiner, Gülşen Ateş ve Gülten Gaffaroğlu katıldı. Birlikte keyifli bir hafta sonu geçiren eski dostlar önümüzdeki süreçte yeniden bir araya gelecek.