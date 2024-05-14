Genç Kızılay’dan çocuk üniversitesi projesi  

Burada çocuklara hem üniversite hem de Kızılay tanıtıldı. Proje kapmasında, 28 öğrencinin üniversitenin farklı fakültelerinde ders almaları sağlandı, öğrencilere Kızılaycılık ve genç Kızılay tanıtıldı, üç gün süren bir üniversite deneyimi yaşatıldı. Farklı meslek alanları öğrencilerle buluşturuldu. Öğrencilere üniversite kampüsü gezdirilip eğlenceli ve bilinçlendirme amaçlı birçok faaliyet gerçekleştirildi. Oyunlar, yarışmalar ve atölye çalışmaları düzenlendi.

Çocuk üniversitesinin son gününde ise Bayraktar Köyü İlköğretim Okulu Müdürü Ahmet Köksal, Genç Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Muhammet Tayyip Yılmaz ve Genç Kızılay Kocaeli İl Başkanı Necati Özgen’in katılımlarıyla öğrencilerimize mezuniyet töreni düzenlendi ve hediyeleri verildi.