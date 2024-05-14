Dest-i İzdivaç Kervansaray’da

Etkinlikler kapsamında “Dest-i İzdivaç: Deliriyorum Ben Haberin Olsun-2” adlı yetişkin komedi oyunu 15 Mayıs Çarşamba günü ücretsiz olarak seyircisi ile buluşacak. “Deliriyorum Ben” adlı oyunun devamı niteliğindeki eğlenceli oyun saat 20.00’da perdelerini açacak. Sırf Tiyatro ekibi tarafından sahnelenecek iki perdelik oyun, izleyicisine keyifli anlar yaşatacak. Kültürel faaliyetlerle ilçenin adını tanıtmaya devam edeceklerini belirten Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, tüm hemşerilerini tiyatro oyununa davet etti.