AK Parti'de kamp tarihleri belli oldu: Yeni yol haritası belirlenecek

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, yaptığı yazılı açıklamada AK Parti'nin Türk siyasi kültürüne kazandırdığı önemli müesseselerden biri olan ve artık gelenekselleşen istişare ve değerlendirme toplantılarına iki yeni halkayı ekleyeceklerini belirtti.
Şahin, şunları kaydetti:
"7-8 Haziran'da Kızılcahamam'da genel merkez yöneticileri ve milletvekilleriyle, 1-2 Temmuz'da genel merkez konferans salonunda belediye başkanlarıyla yapılacak istişare ve değerlendirme toplantılarında 31 Mart seçimlerinin sonuçları değerlendirilerek, izlenecek yeni yol haritası belirlenecek."
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.