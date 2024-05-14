ABD'de üretici enflasyonu beklentinin üzerinde geldi

ABD Çalışma Bakanlığı, nisan ayına ilişkin ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre ÜFE, nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5 arttı. Piyasa beklentisi, üretici fiyatlarının aylık bazda yüzde 0,3 arttığı yönündeydi. ÜFE, martta yüzde 0,1 azalmıştı.

Üretici fiyatlarında yıllık bazda artış ise nisanda yüzde 2,2 ile Nisan 2023'ten sonraki en yüksek seviyesini kaydetti.

Nisanda yıllık bazda piyasa beklentilerine paralel gerçekleşen üretici enflasyonu, martta yüzde 1,8 olarak hesaplanmıştı.

Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE, nisanda aylık bazda yüzde 0,5 ve yıllık bazda yüzde 2,4 arttı. Yıllık bazda beklentilere paralel gerçekleşen çekirdek üretici enflasyonunun aylık bazda yüzde 0,2 olacağı tahmin ediliyordu.

Çekirdek üretici fiyatları, martta aylık bazda yüzde 0,1 azalırken, yıllık bazda yüzde 2,1 artış göstermişti.

ÜFE, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarını ölçerek nihai ürün fiyatlarına ve manşet enflasyona ilişkin ipuçları veriyor. ABD Merkez Bankası, ÜFE de dahil tüm enflasyon göstergelerini takip ediyor.

Kaynak: AA