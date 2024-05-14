Bakan Bayraktar açıkladı: Türkiye'den yeni doğalgaz anlaşması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov ile İstanbul'da düzenlenen Türkiye-Azerbaycan Doğal Gaz Alanında İş Birliği Anlaşması İmza Töreni'ne katıldı.

Törenin ardından gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ortaya koyduğu güçlü iradenin, ikili işbirliğinin en somut göstergesi ve aynı zamanda teminatı olduğunu dile getirerek, ikili stratejik ortaklık düzeyindeki ilişkilerin 15 Haziran 2021'de imzalanan Şuşa Beyannamesi'yle stratejik müttefiklik düzeyine ulaştığını anımsattı.

Bayraktar, Şuşa Beyannamesi'nin, iki devlet arasındaki işbirliğinin bir anlamda yol haritasını oluşturduğuna işaret ederek, işbirliğinin, diplomasi ve askeri alanların yanı sıra özellikle ekonomi ve enerji başlığında birçok yansımasını gördüklerini söyledi.

"BAKÜ-TİFLİS-CEYHAN HAM PETROL BORU HATTI, DÜNYA PİYASALARI İÇİN FEVKALADE ÖNEMLİ"

İki ülkenin bugüne kadar birçok projeyi ortak geliştirdiğini kaydeden Bayraktar, "Başta Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı, Azerbaycan petrolü başta olmak üzere Hazar bölgesindeki, Kafkas coğrafyasındaki petrolün Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden de dünya piyasalarına arzı için fevkalade önem arz ediyor. Bu, dünya petrol piyasası için açıkçası dünya petrol arzının dengeli olması için çok önemli bir proje. Bunu yine iki ülkenin güçlü iradesiyle ortaya koyduk ve bugüne kadar sorunsuz bir şekilde bu hatla petrol dünyaya ulaşıyor." dedi.

"TÜRKMENİSTAN DOĞALGAZININ TÜRKİYE'YE ULAŞTIRILMASI İÇİN BİR MUTABAKATA VARDIK"

Bayraktar, iki ülkenin Bakü-Tiflis-Erzurum Doğal Gaz Boru Hattı, Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) geliştirdiğini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Türkiye ve Azerbaycan bu örnek işbirliğiyle, bir anlamda hem kendi arz güvenliğimize hem de Avrupa'nın enerji arz güvenliğine çok ciddi anlamda katkı sağlıyor. Özellikle bugün imzalamış olduğumuz anlaşmayla beraber ilişkilerimiz doğalgaz alanında yeni bir boyuta geliyor. Bu anlaşmanın içerisinde birçok husus var. Bu anlaşmanın içerisinde 2030'a kadar Azerbaycan kaynaklarının, doğalgazının, Hazar kaynaklarındaki doğalgazın, Türkiye'ye ilave gaz hacimlerinin ulaşmasını, bir kısım doğalgazın ise Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaşmasını öngörüyoruz. Bununla beraber yeni bir husus, önemli bir husus, Türkmenistan doğalgazının Azerbaycan ve Gürcistan üzerinden olarak Türkiye'ye ulaştırılması konusunda da bu anlaşma neticesinde bir mutabakata varmış oluyoruz."

Türkiye ve Azerbaycan'ın ortak geliştirdiği boru hatlarına, Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne doğalgaz ulaştıracak Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı'nın yeni bir "kardeş" olarak geldiğini ifade eden Bayraktar, "İnşallah bu kış, Nahçıvan'ın doğalgazı Türkiye üzerinden teslim edilecek. En kısa sürede bu hattı devreye almayı planlıyoruz. İnşaat faaliyetlerimiz açıkçası sona yaklaşmış olacak." diye konuştu.

Bugün imzalanan anlaşmayla konuk Bakan Cabbarov ile TANAP ve Güney Kafkasya doğalgaz boru hatlarının kapasitesinin artırılması konusunda 2030 ve ötesini de ele almış olduklarına dikkati çeken Bayraktar, "Elbette ki Hazar kaynaklarının Türkiye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya daha fazla gaz arzını sağlamak üzere özellikle Avrupa bağlantı noktalarında hem Bulgaristan'da da hem Yunanistan'daki bağlantı kapasitelerinin genişletilmesi hususunda ortak çalışmaları birlikte yürüteceğiz. Dolayısıyla böyle kapsamlı bir anlaşmayı bugün Sayın Bakanımızla imza ettik. Bu anlaşma şunu bir kez daha gösterdi ki bu iki ülkenin güçlü kardeşliğini, işbirliğimizi bu anlaşmalarla perçinlemeye, inşallah, devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov da Türkiye ve Azerbaycan'ın iki kardeş ülke olduğunu vurgulayarak, Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı'nın Orta Asya’daki kardeş Türk devletlerini bir araya getirdiğini söyledi.

Cabbarov, bugünkü anlaşmanın iki ülke tarafından geliştirilen uzun vadeli, büyük ve siyasi vizyona sahip projelerin hayata geçirilmesine yönelik politikasını ortaya koyduğunu belirterek, Türkiye-Azerbaycan işbirliğinin Avrupa’nın enerji güvenliğine katkı sağladığına dikkati çekti.

Iğdır-Nahçıvan Boru Hattı’nın önemine de değinen Cabbarov, bu bölgeye gönderilecek doğalgaz ile Nahçıvan’ın enerji güvenliğinin yanı sıra Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin de güçleneceğine işaret etti.

Cabbarov, söz konusu yatırımların Türkiye ekonomisindeki istikrar süreçlerinin bir sonucu olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA