Rusya: Harkiv'de bir yerleşim birimini ele geçirdik

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin bilgi verildi.
Rus askeri birliklerinin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait insansız hava araç üretim atölyesini vurduğu aktarılan açıklamada, bunun dışında bazı askeri havaalanlarında yakıt ve hava araçları ile mühimmat depolarının vurulduğu belirtildi.
Harkiv'deki operasyonlar ile ilgili de bilgi paylaşıldı
Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Harkiv bölgesindeki operasyonları ile ilgili de bilgi verilen açıklamada, "Rus Kuzey askeri birlikleri aktif eylemleri sonucunda Harkiv bölgesindeki Bugrovatka yerleşim birimini kurtardı ve düşman savunmasının derinliklerine doğru ilerledi." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.