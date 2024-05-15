Alkollü şahıs, annesiyle içinde bulunduğu evi yaktı

Yangın, saat 22.30 sıralarında Arslanbey Mahallesi İzmit Caddesi’ndeki tek katlı evde meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olduğu öğrenilen S.Y. (45), annesi K.Y.'nin de (75) içinde bulunduğu evi ateşe verdi. Alevleri fak eden çevre evlerdeki vatandaşların müdahalesiyle S.Y. ile annesi K.Y. evden çıkarıldı. Tek katlı binayı saran alevler bitişiğindeki bir diğer tek katlı eve sıçradı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulmasıyla bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerince S.Y. gözaltına alındı. Anne K.Y. ise ambulansta tedavi edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Ekipler küle dönen evlerde soğutma çalışması gerçekleştirdi. Elektrik dağıtım şirketi ekipleri olumsuzluk yaşanmaması için elektriği kesti.

İtfaiye, bayrağı yanmaktan kurtardı

Öte yandan, yanan evin duvarında asılı olan Türk bayrağının, itfaiye amiri tarafından alınarak yanmaktan kurtarıldığı görüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA