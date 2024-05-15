Takla atan araç 70 metre sürüklendi: 6 yaralı

Edinilen bilgilere göre kaza, Eğriköprü Mahallesi Erhan Üstündağ Caddesi üzerinde meydana geldi.
D.A. yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjü aşarak takla atıp yaklaşık 70 metre sürüklendi.
Kazada sürücü ile araç içerisinde bulunan S.A., K.A, Y.Ç. ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi olmak üzere 6 kişi yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar araç içerisinden çıkartılarak olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastanelere kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.