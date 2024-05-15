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31 Mart seçimlerinde kendisini Mesih ilan etmişti! YRP binasında asılı Aydal, posterine tepki!

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31 Mart’ta Yeniden Refah Partisi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Prof. Dr. Doğan Aydal, ilginç çıkışları, kibirli yaklaşımlarıyla hem teşkilatı tarafından hem de kent kamuoyunda tepki almıştı. Aydal, seçim sürecinde il binasına kendi posterini asmıştı. Poster halen indirilmedi. YRP’de aktif siyaset yapan Hakan Uzun, Aydal’ın indirilmeyen posterine tepki gösterdi. “Kimse liderimizin önüne geçemez” dedi.

Muhammet Emin Can
Muhammet Emin Can Tüm Haberleri
31 Mart seçimlerinde kendisini Mesih ilan etmişti! YRP binasında asılı Aydal, posterine tepki! mask
31 Mart seçimlerinde kendisini Mesih ilan etmişti! YRP binasında asılı Aydal, posterine tepki!
31 Mart seçimlerinde kendisini Mesih ilan etmişti! YRP binasında asılı Aydal, posterine tepki!
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GARABET DURUM HENÜZ GİDERİLMEDİ!

Yeniden Refah Partisi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Prof. Dr. Doğan Aydal, seçim sürecinde ilginç çıkışları, talepleri, kibirli yaklaşımlarıyla hem kendi teşkilat üyelerinden hem de kent kamuoyundan antipati toplamıştı. Aydal, seçimden önce Kocaeli Devlet Hastanesi karşısında bulunan il binasının dış cephesine boydan boya kendi posterini astırmıştı. Aydal seçimi kaybetti. Seçimin üzerinden günler geçmesine rağmen, Aydal’ın posteri hala indirilmedi.  YPR’de İzmit İlçe Başkan Yardımcısı, İl Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Adaylığı gibi aktif görevler üstlenmiş olan Hakan Uzun, Aydal’ın posterinin halen indirilmemesine tepki gösterdi. Sosyal medya hesabında paylaşım yapan Uzun, “31 Mart Yerel Seçimleri biteli yaklaşık 1,5 ay oldu fakat Kocaeli İl Binası’ndaki garabet durum henüz giderilemedi” ifadelerini kullandı.

31 Mart seçimlerinde kendisini Mesih ilan etmişti! YRP binasında asılı Aydal, posterine tepki!

LİDERİN ÖNÜNE KİMSE GEÇEMEZ

Uzun paylaşımının devamında, “Kocaeli İl Başkanlığı binasının ön cephesinde zaten olmaması gereken bir durum var. Peki, olmaması gereken bu durum nedir? Tabi ki bir parti genel başkanın üzerine aday resminin kullanılmasıdır. Adayın resminin yanında genel başkanın resmi olmamasıdır. Yaklaşık 45 gün geçmiş olmasına rağmen neden hala bu durum giderilmiyor? Genel Başkanın resmi olmayan bir teşkilat binası olabilir mi? Hele ki bu parti Yeniden Refah Partisi ise, hele ki bu parti Milli Görüş partisiyse, liderin önüne kimse geçemez. Geçirilemez olmalıdır.

31 Mart seçimlerinde kendisini Mesih ilan etmişti! YRP binasında asılı Aydal, posterine tepki!

HEZİMET YAŞADI AMA RESMİ HALA DURUYOR!

Bu durumdan il başkanı, il başkanlık divanı, il yönetim kurulu rahatsız değil ve kimse kılını kıpırdatmıyor. Büyükşehir adayı seçimin bitmesine ve hezimet yaşamış olmasına rağmen kendisi bu durumun düzeltilerek il binasının eski haline getirilmesini sağlamıyor. Bunların iki açıklaması olabilir, lakin bu sebepleri buradan yazmadan rapor olarak sunmak daha faydalı olacaktır. Kocaeli'de, Fatih Erbakan’ın resmi olmayan il binası kabul edilemez bir durumdur. Her siyasi parti genel başkanının reklam ve tanıtımını yapar, seçim dönemi değilse bir yardımcısının veya adayının tanıtımını yapmaz” ifadeleri yer aldı.

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15 May 2024 - 08:57 Kocaeli/ İzmit- Siyaset --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
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Sadiefe - Doğan Aydal değerli bir insan, prof., ayrıca seçim öncesi yürüyüş yolunda sohbet imkanı buldum çok mütevazi bir insandı. Siz esas İzmit ilçe adayınızı sorgulayın bakalım. Maalesef tabanınız çok kötü, hiç biriniz Erbakan'ı haketmiyorsunuz, başta da bu açıklamayı yapan kişi. Sırf şu açıklaman yüzünden tekrar oy vermeyeceğim size yerel de.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 15 Mayıs 09:39

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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