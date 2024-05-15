31 Mart seçimlerinde kendisini Mesih ilan etmişti! YRP binasında asılı Aydal, posterine tepki!

GARABET DURUM HENÜZ GİDERİLMEDİ!

Yeniden Refah Partisi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Prof. Dr. Doğan Aydal, seçim sürecinde ilginç çıkışları, talepleri, kibirli yaklaşımlarıyla hem kendi teşkilat üyelerinden hem de kent kamuoyundan antipati toplamıştı. Aydal, seçimden önce Kocaeli Devlet Hastanesi karşısında bulunan il binasının dış cephesine boydan boya kendi posterini astırmıştı. Aydal seçimi kaybetti. Seçimin üzerinden günler geçmesine rağmen, Aydal’ın posteri hala indirilmedi. YPR’de İzmit İlçe Başkan Yardımcısı, İl Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Adaylığı gibi aktif görevler üstlenmiş olan Hakan Uzun, Aydal’ın posterinin halen indirilmemesine tepki gösterdi. Sosyal medya hesabında paylaşım yapan Uzun, “31 Mart Yerel Seçimleri biteli yaklaşık 1,5 ay oldu fakat Kocaeli İl Binası’ndaki garabet durum henüz giderilemedi” ifadelerini kullandı.

LİDERİN ÖNÜNE KİMSE GEÇEMEZ

Uzun paylaşımının devamında, “Kocaeli İl Başkanlığı binasının ön cephesinde zaten olmaması gereken bir durum var. Peki, olmaması gereken bu durum nedir? Tabi ki bir parti genel başkanın üzerine aday resminin kullanılmasıdır. Adayın resminin yanında genel başkanın resmi olmamasıdır. Yaklaşık 45 gün geçmiş olmasına rağmen neden hala bu durum giderilmiyor? Genel Başkanın resmi olmayan bir teşkilat binası olabilir mi? Hele ki bu parti Yeniden Refah Partisi ise, hele ki bu parti Milli Görüş partisiyse, liderin önüne kimse geçemez. Geçirilemez olmalıdır.

HEZİMET YAŞADI AMA RESMİ HALA DURUYOR!

Bu durumdan il başkanı, il başkanlık divanı, il yönetim kurulu rahatsız değil ve kimse kılını kıpırdatmıyor. Büyükşehir adayı seçimin bitmesine ve hezimet yaşamış olmasına rağmen kendisi bu durumun düzeltilerek il binasının eski haline getirilmesini sağlamıyor. Bunların iki açıklaması olabilir, lakin bu sebepleri buradan yazmadan rapor olarak sunmak daha faydalı olacaktır. Kocaeli'de, Fatih Erbakan’ın resmi olmayan il binası kabul edilemez bir durumdur. Her siyasi parti genel başkanının reklam ve tanıtımını yapar, seçim dönemi değilse bir yardımcısının veya adayının tanıtımını yapmaz” ifadeleri yer aldı.



