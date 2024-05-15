Çorum FK Teknik Direktörü Özbalta: “Kocaelispor’a zor anlar yaşatmak istiyoruz”

İYİ BİR SONUÇ ALMAK İSTİYORUZ
Serkan Özbalta şunları söyledi: “Play-Off içerisinde yer alan 5 takımın yüzde 20 şansları var. Bu takımlardan biri de biziz, inancımız var. İnancımızla birlikte şansımızı sonuna kadar deneyeceğiz. Bunu sadece konuşmayla yapmayacağız. Oyun organizasyonlarıyla, taç atışı ve kornerle yapabileceğimiz organizasyonlarla, taktiksel sadakat ve disiplinle yapacağız. O gün burayı, taraftarımızla burayı karnavala çevireceğiz. Oyun ciddiyetiyle birlikte iyi bir sonuç almak istiyoruz. Perşembe günü Kocaelispor ile iyi mücadele edeceğiz. Sadece savunma ya da sadece hücum yönümüzle değil, üreterek, sadece topun arkasına koşmak istemiyoruz ama top bizde olduğu ve set hücumuna döndüğümüzde de bugüne kadar yaptıklarımızla Kocaelispor’a zor anlar yaşatmak istiyoruz. Günün sonunda 3 ihtimalli bir oyundan bahsediyoruz, inşallah kazanırız ama aksi bir durum da olabilir. Eğer aksi durum olursa yapılanma devam etmeli”
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.