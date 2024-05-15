Çorum FK Teknik Direktörü Özbalta: “Kocaelispor’a zor anlar yaşatmak istiyoruz”

İYİ BİR SONUÇ ALMAK İSTİYORUZ

Serkan Özbalta şunları söyledi: “Play-Off içerisinde yer alan 5 takımın yüzde 20 şansları var. Bu takımlardan biri de biziz, inancımız var. İnancımızla birlikte şansımızı sonuna kadar deneyeceğiz. Bunu sadece konuşmayla yapmayacağız. Oyun organizasyonlarıyla, taç atışı ve kornerle yapabileceğimiz organizasyonlarla, taktiksel sadakat ve disiplinle yapacağız. O gün burayı, taraftarımızla burayı karnavala çevireceğiz. Oyun ciddiyetiyle birlikte iyi bir sonuç almak istiyoruz. Perşembe günü Kocaelispor ile iyi mücadele edeceğiz. Sadece savunma ya da sadece hücum yönümüzle değil, üreterek, sadece topun arkasına koşmak istemiyoruz ama top bizde olduğu ve set hücumuna döndüğümüzde de bugüne kadar yaptıklarımızla Kocaelispor’a zor anlar yaşatmak istiyoruz. Günün sonunda 3 ihtimalli bir oyundan bahsediyoruz, inşallah kazanırız ama aksi bir durum da olabilir. Eğer aksi durum olursa yapılanma devam etmeli”