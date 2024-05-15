Yasak aşk kaçamağında kan aktı

Kırıkkale'nin Çalılöz Mahallesi'nde meydana gelen olayda, gece saatlerinde evine dönen H.Ç., karısı F.Ç. ile sevgilisi olduğunu düşündüğü İ.E.'yi birlikte yakaladı.

Öfkelenen koca, yasak aşk kaçamağı yapan karısını su anahtarıyla, adamı da bıçakla yaraladı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Yaralılar, ambulanslarla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne sevk edildi.

Tedavi altına alınan İ.E.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, kadının da sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan kocanın ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: İHA