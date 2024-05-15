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Sedaş uyardı: 6 ilçe elektriksiz kalacak

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SEDAŞ’ın planlı onarım ve bakım çalışmaları kapsamında, Kocaeli’de 15 Mayıs 2024 Çarşamba günü 6 ilçede elektrikler kesilecek.

Sedaş uyardı: 6 ilçe elektriksiz kalacak mask
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SEDAŞ planlı onarım çalışmaları kapsamında 15 Mayıs 2024 Çarşamba günü Kocaeli’nin Kandıra, İzmit, Derince, Gölcük, Gebze, Dilovası,  ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu.

Kesinti yaşanacak yerler ve saatleri ise şu şekilde:

59692KOCAELİKANDIRAORHANKABAAGAÇ, KABAAĞAÇ CD.15.05.202409:0015:30
59855KOCAELİİZMİTKULFALLIKULFALLI CD., PAŞALAR SK., TOPÇULAR SK.15.05.202409:0017:00
59890KOCAELİDERİNCEBULDUK, ÇAVUŞLU, GEREDELI, GEREDELİ, KAYNARCA, SÜVERLER, TAHTALIA.SOFULAR MEVKII, A.SOFULAR MEVKİİ KÜME EVLER, AKÇEKESE MEVKII, AKÇEKESE MEVKİİ KÜME EVLER, BARAJ KENARI MEVKII, BULDUK MERKEZ MEVKII, DAVULCULAR MEVKİİ KÜME EVLER, DOGANCILAR MEVKII, DOĞANCILAR MEVKİİ, GEREDELI YAGCILAR MEVKII, GEREDELİ YAĞCILAR MEVKİİ, GEREDELİ YAĞCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, GÖLLÜ MEVKII, GÖLLÜ MEVKİİ KÜME EVLER, HOCAKÖY MEVKII, HOCAKÖY MEVKİİ, HOCAKÖY MEVKİİ KÜME EVLER, İSHAKÇILAR MUHARREMLİ MEVKİİ KÜME EVLER, KEKLIK MEVKII, KEKLİK MEVKİİ KÜME EVLER, KEPEKLI MEVKII, KEPEKLİ MEVKİİ, KEPEKLİ MEVKİİ KÜME EVLER, KOÇOGLU MEVKII, KOÇOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, OMURLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ORMAN ÜSTÜ MEVKII, OTMANLI MEVKII, OTMANLI MEVKİİ KÜME EVLER, PAMUKLAR MEVKII, PAMUKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SENTEPE MEVKII, SÜVERLER MERKEZ MEVKİİ, ŞENTEPE MEVKİİ, ŞENTEPE MEVKİİ KÜME EVLER, TURAS MEVKII, TURGUTLU MEVKII, TURGUTLU MEVKİİ KÜME EVLER, Y.SOFULAR MEVKII, Y.SOFULAR MEVKİİ KÜME EVLER15.05.202409:0017:00
59938KOCAELİGÖLCÜKHAMIDIYE, HAMİDİYE4623., HAMIDIYE MERKEZ MEVKII, HAMİDİYE, HAMİDİYE MERKEZ MEVKİİ, HAMİDİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KANPARA, SIYRETIYE MERKEZ MEVKII15.05.202409:0017:00
59975KOCAELİGEBZEHÜRRİYET, KÖSKLÜ ÇESME, KÖŞKLÜ ÇEŞME523., 523. SK., 523/1., 523/1. SK., 523/2. SK., 526., 526. SK., 526/1., 526/1. SK., 527., 527. SK., BAHARDERE, SOMA MADEN SEHITLERI, SOMA MADEN ŞEHİTLERİ BLV, SOMA MADEN ŞEHİTLERİ CD15.05.202408:3012:00
59976KOCAELİDİLOVASIKARGALI3924, 3924., GÖLCÜK, ULUÇINAR SK.15.05.202409:0015:00

Kaynak: Haber Merkezi

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15 May 2024 - 09:13 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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