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Sıfır otoda 300 bin TL’ye yüzde sıfır faizli kredi imkanı

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Mayıs ayı itibarıyla bayiler sıfır araçta düşük faizli kampanyalarını duyurmaya başladı. 12 ay vadeli 300 bin TL’ye kadar faizsiz kredi imkanı sunuluyor. Peki şu anda sıfır araç almak için doğru zaman mı? İşte piyasada fiyatı en düşük 5 model.

Sıfır otoda 300 bin TL’ye yüzde sıfır faizli kredi imkanı mask
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Markalar azalan tüketici ilgisini çekmek adına sıfır ya da düşük faizli finansman olanaklarını sürdürmeye devam ediyor. Öte yandan sıfır otomobil fiyatlarının artmasına rağmen neredeyse sabit kalan ikinci el otomobil fiyatları da kullanıcılara fiyat avantajı sunuyor. Sıfır araç satış adetlerinde daralma görülse de, ikinci el piyasasında aydan aya sınırlı oranda yükseliş söz konusu.

‘AVANTAJLI OLANACAKLAR VAR

Bu durum talebin ikinci el piyasasına kayma refleksi olarak yorumlanabilir. Özetle avantajlı rakamlar bulunabilen ikinci el piyasası veya cazip finansman imkanları sunan sıfır otomobil piyasası olmak üzere her iki pazarda da kullanıcılar için avantajlı olanaklar olduğunu söyleyebiliriz. Otomobil almayı düşünen kullanıcılar bütçe ve ihtiyaçları doğrultusunda her iki piyasanın sunduğu olanaklardan yararlanabilirler.

‘YÜZDE 0 FAİZLİ 300 BİN TL KREDİ’

Fiyatlar artmış olsa da finansman kampanyaları genel olarak her markada uygulanıyor. 300 bin TL’ye kadar sıfır faizli 12 ay finansman olanağına kadar sunulan kampanyalar mevcut. Kullanıcılar satın almak istedikleri otomobilin bayi temsilcilikleri ile görüşerek gerek finansman gerekse indirimler hakkında detaylı bilgi edinebilirler.

FİYATI EN DÜŞÜK 5 MODEL HANGİSİ?

Hyundai i10 baz paket yaklaşık 835 bin TL fiyatı ile ülkemizde satışa sunulan en ucuz otomobiller arasında ilk sırada. Kia Picanto, Renault Clio, Citroen C3 ve Fiat Egea baz modelleri ise diğer uygun fiyatlı otomobiller arasında.

Kaynak: Haber Merkezi

# VAR, HER, araç

15 May 2024 - 09:22 Kocaeli- Ekonomi --- Okunma

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