Kocaeli’de şoke eden olay! 41 yaşındaki adam küçük kıza uyuşturucu verdi

İzmit Yahya Kaptan Mahallesi’nde, geçtiğimiz yıl meydana gelen olayda iddiaya göre 3 kız arkadaş parkta alkol aldıkları sırada yanlarına gelen kişi uyuşturucu madde uzattı. Çevredeki vatandaşların müdahalesi sonrasında şahıs olay yerinden kaçarken uyuşturucuyu soluyan 16 yaşındaki çocuk bayıldı.
ANNESİYLE KARAKOLA GİTTİ
Yaşanan durumu annesinin öğrenmesi üzerine karakola giden anne ve kız, uyuşturucuyu veren şahıs hakkında şikayetçi oldu. Şikayet üzerine gözaltına alınan B.K, anlatılanların iftira olduğunu söyledi. Çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakılan B.K. hakkında yargılama başladı.
UYUŞTURUCU YÜZÜNDEN BAYILDI
Olay, geçtiğimiz yıl Haziran ayında Yahya Kaptan Mahallesi Akkavak Caddesi yakınında bulunan bir parkta meydana geldi. İddiaya göre E.Ç.nin (16) de aralarında bulunduğu 3 kız arkadaş, okulun ardından bir büfeye giderek alkol satın aldı. Parkta alkolü tükettikleri sırada B.K.(41) isimli kişi yanlarına gelerek yaşını, nerede oturduklarını ve ne içtiğini sordu. E.Ç. şahıstan korkup babasının polis olduğunu söylerken B.K. ise yanında bulunan uyuşturucu maddeyi uzattı. Daha sonra çevreden geçen bir mahalleli, durumdan şüphelenip yanlarına geldi. B.K.’nın kim olduğunu soran mahallelinin, polisi arayacağını söylemesi üzerine B.K. olay yerinden uzaklaştı. Uyuşturucu maddenin ardından bayılan E.Ç. arkadaşlarının yardımıyla eve götürüldü. Kendine gelen E.Ç. annesine yaşadıklarını anlattı. Polis merkezine giden E.Ç., B.K.’dan şikayetçi oldu.
“CAMIN ÜZERİNDE DUMAN OLAN BİR ŞEY UZATTI”
Şikayet üzerine gözaltına alınan B.K. emniyetteki ifadesinde suçlamaları reddetti. Adliyeye sevk edilen B.K. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. B.K. hakkında uyuşturucu madde ticareti suçu kapsamında açılan davanın ilk duruşması dün Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başladı. Duruşmaya tutuksuz yargılanan B.K. ile taraf avukatları katıldı. Olayı anlatan E.Ç. “Ben marketin oradaki büfede şahsı görmüştüm. Parkta otururken yanımıza gelip nerede oturduğumuzu, yaşımızı sordu. Bana içmem için camın üzerinde duman olan bir şey uzattı. Ben alkollüydüm, soluyup solumadığımı hatırlamıyorum” dedi. Mahkeme, dosyadaki eksiklikler nedeniyle duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Kerem - Bu nasılbir nesil yetişiyor 16 yaşındaki kız çocu%u açık alanda kamuya açık bir parkta alkol alabiliyor.
Sonra vay sen bana yahutda kızıma uyuşturucu verdin.
Yahube kardeşim senin çocukların üç kızkardeş zaten uyuşturucu almıyormuyduda kıyağmet koparıyorsun.
Kesinlikle o kişinin yaptığını nefretle kınıyorum
Bu kızçocuklarıda o kişeden daha masum deyil
Pinar Yilmaz - Gençliğimizin geldiği nokta bu. 16 yaşında alkol almak ve o rezil adamın bunlar nasılsa alkol alıyor, yasaklı madde de içer diye onlara bunu teklif etmesi. İnsallah en ağır cezayı verilir. Adalete güveniyoruz. Hepimizin evladı var. Rabbim sen evlatlarımızı her türlü tehlikelerden korusun. Birde 18 yaşından küçük çocuklara hangi market yada bayi alkol satmış, bunlarında cezalandırılması gerek.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.