Kocaeli’de şoke eden olay! 41 yaşındaki adam küçük kıza uyuşturucu verdi

İzmit Yahya Kaptan Mahallesi’nde, geçtiğimiz yıl meydana gelen olayda iddiaya göre 3 kız arkadaş parkta alkol aldıkları sırada yanlarına gelen kişi uyuşturucu madde uzattı. Çevredeki vatandaşların müdahalesi sonrasında şahıs olay yerinden kaçarken uyuşturucuyu soluyan 16 yaşındaki çocuk bayıldı.

ANNESİYLE KARAKOLA GİTTİ

Yaşanan durumu annesinin öğrenmesi üzerine karakola giden anne ve kız, uyuşturucuyu veren şahıs hakkında şikayetçi oldu. Şikayet üzerine gözaltına alınan B.K, anlatılanların iftira olduğunu söyledi. Çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakılan B.K. hakkında yargılama başladı.

UYUŞTURUCU YÜZÜNDEN BAYILDI

Olay, geçtiğimiz yıl Haziran ayında Yahya Kaptan Mahallesi Akkavak Caddesi yakınında bulunan bir parkta meydana geldi. İddiaya göre E.Ç.nin (16) de aralarında bulunduğu 3 kız arkadaş, okulun ardından bir büfeye giderek alkol satın aldı. Parkta alkolü tükettikleri sırada B.K.(41) isimli kişi yanlarına gelerek yaşını, nerede oturduklarını ve ne içtiğini sordu. E.Ç. şahıstan korkup babasının polis olduğunu söylerken B.K. ise yanında bulunan uyuşturucu maddeyi uzattı. Daha sonra çevreden geçen bir mahalleli, durumdan şüphelenip yanlarına geldi. B.K.’nın kim olduğunu soran mahallelinin, polisi arayacağını söylemesi üzerine B.K. olay yerinden uzaklaştı. Uyuşturucu maddenin ardından bayılan E.Ç. arkadaşlarının yardımıyla eve götürüldü. Kendine gelen E.Ç. annesine yaşadıklarını anlattı. Polis merkezine giden E.Ç., B.K.’dan şikayetçi oldu.

“CAMIN ÜZERİNDE DUMAN OLAN BİR ŞEY UZATTI”

Şikayet üzerine gözaltına alınan B.K. emniyetteki ifadesinde suçlamaları reddetti. Adliyeye sevk edilen B.K. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. B.K. hakkında uyuşturucu madde ticareti suçu kapsamında açılan davanın ilk duruşması dün Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başladı. Duruşmaya tutuksuz yargılanan B.K. ile taraf avukatları katıldı. Olayı anlatan E.Ç. “Ben marketin oradaki büfede şahsı görmüştüm. Parkta otururken yanımıza gelip nerede oturduğumuzu, yaşımızı sordu. Bana içmem için camın üzerinde duman olan bir şey uzattı. Ben alkollüydüm, soluyup solumadığımı hatırlamıyorum” dedi. Mahkeme, dosyadaki eksiklikler nedeniyle duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.