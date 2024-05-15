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15 May 2024 - 09:34- Asayiş G:

Kocaeli’de şoke eden olay! 41 yaşındaki şahıs küçük kıza uyuşturucu verdi

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Parkta alkol alan küçük yaştaki kızlardan birine uyuşturucu verdiği iddiasıyla yargılanan 41 yaşındaki B.K. hakim karşısına çıktı.

Selda Hatun Tan
Selda Hatun Tan Tüm Haberleri
Kocaeli’de şoke eden olay! 41 yaşındaki şahıs küçük kıza uyuşturucu verdi mask
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İzmit Yahya Kaptan Mahallesi’nde, geçtiğimiz yıl meydana gelen olayda iddiaya göre 3 kız arkadaş parkta alkol aldıkları sırada yanlarına gelen kişi uyuşturucu madde uzattı. Çevredeki vatandaşların müdahalesi sonrasında şahıs olay yerinden kaçarken uyuşturucuyu soluyan 16 yaşındaki çocuk bayıldı.

ANNESİYLE KARAKOLA GİTTİ

Yaşanan durumu annesinin öğrenmesi üzerine karakola giden anne ve kız, uyuşturucuyu veren şahıs hakkında şikayetçi oldu. Şikayet üzerine gözaltına alınan B.K, anlatılanların iftira olduğunu söyledi. Çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakılan B.K. hakkında yargılama başladı.

UYUŞTURUCU YÜZÜNDEN BAYILDI

Olay, geçtiğimiz yıl Haziran ayında Yahya Kaptan Mahallesi Akkavak Caddesi yakınında bulunan bir parkta meydana geldi. İddiaya göre E.Ç.nin (16) de aralarında bulunduğu 3 kız arkadaş, okulun ardından bir büfeye giderek alkol satın aldı. Parkta alkolü tükettikleri sırada B.K.(41) isimli kişi yanlarına gelerek yaşını, nerede oturduklarını ve ne içtiğini sordu. E.Ç. şahıstan korkup babasının polis olduğunu söylerken B.K. ise yanında bulunan uyuşturucu maddeyi uzattı. Daha sonra çevreden geçen bir mahalleli, durumdan şüphelenip yanlarına geldi. B.K.’nın kim olduğunu soran mahallelinin, polisi arayacağını söylemesi üzerine B.K. olay yerinden uzaklaştı. Uyuşturucu maddenin ardından bayılan E.Ç. arkadaşlarının yardımıyla eve götürüldü. Kendine gelen E.Ç. annesine yaşadıklarını anlattı. Polis merkezine giden E.Ç., B.K.’dan şikayetçi oldu.

“CAMIN ÜZERİNDE DUMAN OLAN BİR ŞEY UZATTI”

Şikayet üzerine gözaltına alınan B.K. emniyetteki ifadesinde suçlamaları reddetti. Adliyeye sevk edilen B.K. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. B.K. hakkında uyuşturucu madde ticareti suçu kapsamında açılan davanın ilk duruşması dün Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başladı. Duruşmaya tutuksuz yargılanan B.K. ile taraf avukatları katıldı. Olayı anlatan E.Ç. “Ben marketin oradaki büfede şahsı görmüştüm. Parkta otururken yanımıza gelip nerede oturduğumuzu, yaşımızı sordu. Bana içmem için camın üzerinde duman olan bir şey uzattı. Ben alkollüydüm, soluyup solumadığımı hatırlamıyorum” dedi. Mahkeme, dosyadaki eksiklikler nedeniyle duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

# Kocaeli, polis, İzmit, sevk

15 May 2024 - 09:34 Kocaeli/ İzmit- Asayiş --- Okunma

Mahreç  Selda Hatun Tan

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(6)
05

Gültepeli - 3 kız arkadaş ve bunlar 16 yaşında parkta alkol alıyorlar büfeci bunlara alkol de satmış hani 18 yaşından küçüklere satılmıyor ya buraya kadar herşey normal adamın biri yanlarına gelip uyuşturucu vermiş bumu sorun yani herkesten özür dilerim ama bu kız çocuklarına hiç kimse nasıl burada oturup alkol alıyorsunuz dememiş daha bunlar çocuk ama yanlarına biri gelince uyuşturucu vermek için polisi arayacağız diyorlar bana çok inandırıcı gelmedi kusura bakmayın evet uyuşturucuya kesinlikle karşıyız ama çocuklarımıza da sahip çıkalım

Yanıtla . 18Beğen . 0Beğenme 15 Mayıs 10:52
04

Kürşat - Bu yaştaki öğrencilere alkol satan büfenin hiç mi suçu yok.

Yanıtla . 9Beğen . 0Beğenme 15 Mayıs 10:47
02

Kerem - Bu nasılbir nesil yetişiyor 16 yaşındaki kız çocu%u açık alanda kamuya açık bir parkta alkol alabiliyor.

Sonra vay sen bana yahutda kızıma uyuşturucu verdin.

Yahube kardeşim senin çocukların üç kızkardeş zaten uyuşturucu almıyormuyduda kıyağmet koparıyorsun.

Kesinlikle o kişinin yaptığını nefretle kınıyorum

Bu kızçocuklarıda o kişeden daha masum deyil

Yanıtla . 27Beğen . 5Beğenme 15 Mayıs 10:00
01

Pinar Yilmaz - Gençliğimizin geldiği nokta bu. 16 yaşında alkol almak ve o rezil adamın bunlar nasılsa alkol alıyor, yasaklı madde de içer diye onlara bunu teklif etmesi. İnsallah en ağır cezayı verilir. Adalete güveniyoruz. Hepimizin evladı var. Rabbim sen evlatlarımızı her türlü tehlikelerden korusun. Birde 18 yaşından küçük çocuklara hangi market yada bayi alkol satmış, bunlarında cezalandırılması gerek.

Yanıtla . 20Beğen . 0Beğenme 15 Mayıs 09:49
Diğer 4 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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