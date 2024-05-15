Paralar ilçe başkanlığına mı toplandı? Hasan Bayrak’tan iddialara cevap geldi

KARTEPE İÇİN İDDİALARA BAYRAK’TAN CEVAP
CHP Kartepe İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Kıvanç Özaslan yaptığı yazılı açıklama ile Kartepe İlçe Örgütü için vahim iddialar ortaya atmıştı. Özaslan’ın iddiasına göre meclis üyeliği için genel merkeze yatırılması gereken paralar ilçe başkanlığı hesabına yatırıldı ve bu paralar ile geçmiş döneme ait borçlar ödendi. CHP Kartepe İlçe Başkanı Hasan Bayrak ortaya atılan bu iddialar üzerine açıklamada bulunarak iddiaları yalanladı.
PARALAR GENEL MERKEZ HESABINDA TOPLANMIŞTIR
CHP Kartepe İlçe Başkanı Hasan Bayrak, yerel seçimde aday adaylığı için ücretlerin genel merkez hesabı yerine ilçe başkanlığı hesabına yatırıldığına dair iddialar üzerine yaptığı açıklamada “Haberde yer verildiği şeklinde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi tarafından, Genel Merkez hesabında toplanması gereken masraflar toplanmış ve pek tabi seçimde kullanılmak üzere ilçemiz tarafından da masraf talep edilmiştir. Belediye Başkanı Aday Adaylarımızdan ve Meclis Üyesi Aday Adaylarımızdan toplanan başvuru ücretleri seçim sürecinde kullanılmış olup fatura ve dekontları ilçemiz kasasında ve defterindedir. Haberde yer verilen ithamların hiçbirisi söz konusu değildir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.” ifadeleri yer aldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.