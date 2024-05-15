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Borsa güne yatay seyirle başladı

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yatay seyirle 10.171,09 puandan başladı.

Borsa güne yatay seyirle başladı mask
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Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışın hemen altında 2,32 puan azalarak 10.171,09 puanda seyrediyor.

Bankacılık endeksi yüzde 0,20 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,10 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,41 ile madencilik, en çok kaybettiren yüzde 0,34 ile ticaret oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi dün yüzde 1,17 artışla 10.173,42 puanla günü tamamladı.

Küresel piyasalar, ABD ekonomisinde "yumuşak iniş" fiyatlamalarının öne çıkmasıyla pozitif bir seyir izlerken, bugün ülkede açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağında yerleşti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek dün Brüksel temasları kapsamında katıldığı etkinlikte mali ayarlamaya azami çaba gösterdiklerini dile getirerek, "Daha yapılması gerekenler var. Mali ayarlama enflasyonun düşmesine yardımcı olacak." diye konuştu.

Öte yandan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan da, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Katar Ekonomik Forumu'nda yaptığı konuşmada yılın ikinci yarısında koşulların dezenflasyonist olacağını belirterek, "Manşet enflasyonda belirgin bir düşüşün eşiğindeyiz." ifadesini kullandı.

Analistler, bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesi’nde büyüme ve sanayi üretimi, ABD’de TÜFE ve perakende satışların takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.200 ve 10.300 seviyelerinin direnç, 10.100 ve 10.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

# Türkiye, VAR, İstanbul

15 May 2024 - 10:12 - Ekonomi --- Okunma

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