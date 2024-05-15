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Şirintepe Mahalle Muhtarına AK Parti ve CHP’den ziyaret

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31 Mart’ta yapılan yerel seçimlerde mahalle muhtarlık seçimleri de yapılmıştı. İzmit’te muhtarlık seçiminin en çekişmeli geçtiği mahallerden biri de Şirintepe Mahallesiydi. Mevcut muhtar Nilgün Düzen’e karşı seçimi kazanarak Şirintepe Mahallesi’nin yeni muhtarı olan Aydın Doğan’a adeta ziyaretçi akını var. AK Parti ve CHP İzmit ilçe Başkanları ve meclis üyeleri Aydın’ı ziyaret ederek tebrik ettiler.

Şirintepe Mahalle Muhtarına AK Parti ve CHP’den ziyaret mask
Şirintepe Mahalle Muhtarına AK Parti ve CHP’den ziyaret
Şirintepe Mahalle Muhtarına AK Parti ve CHP’den ziyaret
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ÇEKİŞMELİ GEÇMİŞTİ

İzmit Şirintepe Mahallesi’nde müthiş bir muhtarlık yarışı yaşanmıştı. Aydın Doğan, yıllardır muhtarlık koltuğunda oturan Nilgün Düzen’e karşı seçimi kazanarak müthiş zafere imza atmıştı. Seçimde Doğan, 1881 oy alırken, mevcut muhtar Nilgün Düzen 1714 oyda kalmıştı.

AK PARTİ İLÇE ZİYARET ETTİ

Şirintepe Mahalle Muhtar seçildikten sonra ziyaretçi sayısı eksik olmayan Doğan’ ı geçtiğimiz gün AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Dokuzlar, ilçe yöneticileri Bülent Durmuş, İsmail Özdemir, İzmit Belediye Meclis Üyeleri Hayrettin Ünlü, Aysel Demirtaş, hayırlı olsun ziyaretlerinde bulundu. İlçe Başkanı Dokuzlar, muhtar Doğan’ı yeni görevinde başarı diledi.

Şirintepe Mahalle Muhtarına AK Parti ve CHP’den ziyaret

CHP İZMİT İÇE DE DOĞAN’I ZİYARET ETTİ

AK Parti İzmit İlçe Teşkilatı’nın ziyaretinden CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan, ilçe yöneticileri Emine Özdüzgün, Cemal Polat, Selman Kurcan, eski meclis üyesi ve Şirintepe Mahallesi eski muhtarı İbrahim Güçlü, Şirintepe Mahalle Muhtarı seçilen Aydın Doğan’ı ziyaret etti, yeni görevinde başarı diledi. Ercan ziyarette, “Mahalle muhtarları, mahallede yaşayan vatandaşlarımızla ile devlet arasındaki köprüdür. Çok kutsal bir görev ifa ediyorlar. Muhtarın kişisel bir siyasi görüşü vardır ancak, seçildikten sonra mahallede her vatandaşın muhtarıdır” dedi.

Şirintepe Mahalle Muhtarına AK Parti ve CHP’den ziyaret
Şirintepe Mahalle Muhtarına AK Parti ve CHP’den ziyaret

ERENKAYA’DA ZİYARET ETTİ

AK Parti ve CHP İzmit İlçe Başkan ve Yöneticilerin ziyaretlerinin ardından Doğan’ı bu kez de eski İzmit Belediye Başkanı ve Milletvekili, Kocaeli siyasetinin önemli isimlerinden olan Hikmet Erenkaya ziyaret etti. Erenkaya’da Doğan’ı tebrik etti, yeni görevinde başarı diledi. Şirintepe Mahalle Muhtarı Aydın Doğan, kendisini ziyarette bulunan AK Parti ve CHP İlçe Başkanları ve yöneticilerine, eski belediye başkanı ve milletvekili Hikmet Erenkaya'nın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve konuklarına teşekkür etti. Doğan, “Ziyaretlerden çok güzel tecrübeler kazandım. Hepsine gönülden teşekkür ediyorum “ dedi.

Şirintepe Mahalle Muhtarına AK Parti ve CHP’den ziyaret

  

Kaynak: Haber Merkezi

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15 May 2024 - 10:26 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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