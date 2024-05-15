Şirintepe Mahalle Muhtarına AK Parti ve CHP’den ziyaret

ÇEKİŞMELİ GEÇMİŞTİ

İzmit Şirintepe Mahallesi’nde müthiş bir muhtarlık yarışı yaşanmıştı. Aydın Doğan, yıllardır muhtarlık koltuğunda oturan Nilgün Düzen’e karşı seçimi kazanarak müthiş zafere imza atmıştı. Seçimde Doğan, 1881 oy alırken, mevcut muhtar Nilgün Düzen 1714 oyda kalmıştı.

AK PARTİ İLÇE ZİYARET ETTİ

Şirintepe Mahalle Muhtar seçildikten sonra ziyaretçi sayısı eksik olmayan Doğan’ ı geçtiğimiz gün AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Dokuzlar, ilçe yöneticileri Bülent Durmuş, İsmail Özdemir, İzmit Belediye Meclis Üyeleri Hayrettin Ünlü, Aysel Demirtaş, hayırlı olsun ziyaretlerinde bulundu. İlçe Başkanı Dokuzlar, muhtar Doğan’ı yeni görevinde başarı diledi.

CHP İZMİT İÇE DE DOĞAN’I ZİYARET ETTİ

AK Parti İzmit İlçe Teşkilatı’nın ziyaretinden CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan, ilçe yöneticileri Emine Özdüzgün, Cemal Polat, Selman Kurcan, eski meclis üyesi ve Şirintepe Mahallesi eski muhtarı İbrahim Güçlü, Şirintepe Mahalle Muhtarı seçilen Aydın Doğan’ı ziyaret etti, yeni görevinde başarı diledi. Ercan ziyarette, “Mahalle muhtarları, mahallede yaşayan vatandaşlarımızla ile devlet arasındaki köprüdür. Çok kutsal bir görev ifa ediyorlar. Muhtarın kişisel bir siyasi görüşü vardır ancak, seçildikten sonra mahallede her vatandaşın muhtarıdır” dedi.

ERENKAYA’DA ZİYARET ETTİ

AK Parti ve CHP İzmit İlçe Başkan ve Yöneticilerin ziyaretlerinin ardından Doğan’ı bu kez de eski İzmit Belediye Başkanı ve Milletvekili, Kocaeli siyasetinin önemli isimlerinden olan Hikmet Erenkaya ziyaret etti. Erenkaya’da Doğan’ı tebrik etti, yeni görevinde başarı diledi. Şirintepe Mahalle Muhtarı Aydın Doğan, kendisini ziyarette bulunan AK Parti ve CHP İlçe Başkanları ve yöneticilerine, eski belediye başkanı ve milletvekili Hikmet Erenkaya'nın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve konuklarına teşekkür etti. Doğan, “Ziyaretlerden çok güzel tecrübeler kazandım. Hepsine gönülden teşekkür ediyorum “ dedi.

Kaynak: Haber Merkezi