Bakan Yerlikaya: FETÖ taktikleriyle kurdukları tuzakları yerle bir edeceğiz

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ taktikleriyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hükümet ve siyasilere, sosyal medya destekli oyun kurmaya çalışanların oyunlarını da tuzaklarını da yerle bir edeceklerini bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde dün olduğu gibi bugün de organize suç örgütleri, şehir eşkıyaları, uluslararası kartel haline gelmiş zehir tacirleri, uluslararası örgütlenmiş göçmen kaçakçıları, yabancı istihbarat servisleriyle irtibatlı illegal yapılara ve suç odaklarına göz açtırmadıklarını ve açtırmayacaklarını belirtti.

Bakan Yerlikaya, "Bu mücadelemizi kimler engellemeye çalışıyorsa, kimler FETÖVARİ gizli tanık taktikleriyle kendi karanlık düzenlerinin hakim olmasını istiyorsa onların o düzenlerini de başlarına yıkıyoruz, yıkmaya da devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

"HÜKÜMETİMİZE YÖNELİK BİR YAPILANMA VARSA ADALETE TESLİM EDECEĞİZ"

Hangi kurum içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, hükümet ve siyasilere yönelik bir yapılanma varsa sonuna kadar gidip, o yapıları belirleyip adalete teslim edeceklerini vurgulayan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Mülkiye müfettişlerinin ilgili raporu kısa süre içinde tamamlanacak. Atılan her adımı, telefon kayıtlarını tek tek inceliyorlar. Hazırlanan bu raporu en ince ayrıntısına kadar kamuoyuyla da paylaşacağız. Ve gereğini yapacağız. Aziz milletimiz müsterih olsun. Nasıl bölücü terör örgütü ve FETÖ ile mücadelede hainlerin inlerine kadar girdiysek bu suç odaklarını da saklandıkları her delikten bulup çıkartacağız."

"OYUN KURMAYA ÇALIŞANLARIN OYUNLARINI YERLE BİR EDECEĞİZ"

Yerlikaya, "Kimler, terör örgütleri ve onların uzantılarıyla, organize suç örgütleriyle bir olup, FETÖ taktikleriyle Sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize ve siyasilerimize, sosyal medya destekli 'oyun kurmaya' çalışıyorsa, onların oyunlarını da kurdukları tuzaklarını da yerle bir edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

NE OLMUŞTU?

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik açılan davada, gizli tanık olarak yer alan örgütün iki numarası Serdar Sertçelik'in medyaya yansıyan ses kayıtlarıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma başlatmıştı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün AK Parti'ye kumpas kurduğunu öne süren Serdar Sertçelik, bu iddialarla ilgili emniyet mensuplarıyla yaptığı görüşmelerin tümünü yayınlayacağını söylemişti.

Sertçelik, gizli tanık yapıldıktan sonra elektronik kelepçe takılıyken önce bir restoranda tabancayla vurulmuş, sonra da yurt dışına kaçmıştı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Organize Suçlarla Mücadele’den sorumlu Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner ve Müdür Yardımcısı Şevket Demircan soruşturma kapsamında açığa alınmıştı.

Görevlerinden uzaklaştırılan isimlerin, Kaplan'ın avukatıyla İzmir'de bir araya gelerek yemek yediği ve rüşvet aldığı iddiaları ortaya atılmış, İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Görevden uzaklaştırılan polisler, Kaplan'ın gözaltına alındığı operasyonda da görev almıştı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada da dijital materyallare el konuldu. Ayrıca soruşturma hakkında kısıtlama kararı alındı.

AYHAN BORA KAPLAN SORUŞTURMASI

İddianameye göre soruşturma, 7 Eylül 2023'te Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına giderek Ayhan Bora Kaplan ve suç örgütü üyelerinden şikayetçi olan müşteki Erkan D.'nin beyanları üzerine başlatıldı.

Suç örgütü üyelerinin Kaplan'ın talimatı ve bilgisi doğrultusunda, farklı tarihlerde Mahfuz Tatar ve Semih Arslan'ın öldürülmesi, müştekiler Altan T, Murat Y, Serhat T. ve Serdar H'nin silahla yaralanması, müşteki Erkan D'ye 2 gün boyunca alıkonularak işkence edilmesi, müşteki Mehmet Taha E'nin sahibi olduğu işletmelerin zorla alınması, müşteki Muhammed S'nin 2 otomobilinin gasbedilmesi ve zorla çek yazdırılması ile müşteki Emirhan B'nin darbedilmesi olaylarını gerçekleştirdikleri ileri sürüldü.

Kaplan ve örgütün diğer yöneticileri, suç örgütünün işlediği tüm suçlardan sorumlu tutuldu.

İddianamede Ayhan Bora Kaplan ve diğer örgüt yöneticileri Fethi Koyuncu, Mutlu Ayaş, Yusuf İzzet Savaş, Kanber Keskin ve Serdar Sertçelik​​​​​​​ hakkında "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak ve yönetmek", "kasten öldürme", "nitelikli kasten öldürme", 7 kişiye yönelik "kasten yaralama", 2 kişiye yönelik "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", 2 kişiye yönelik "nitelikli yağma", "eziyet", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme", "suç üstlenme" ve 2 kez "suçluyu kayırma" suçlarından biri ağırlaştırılmış 2'şer kez müebbet ve 169'ar yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi.

Kaynak: AA