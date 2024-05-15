Beştepe'de dikkat çeken görüşme

Ankara'da dün akşam kritik bir görüşme yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'ı Beştepe'de kabul etti.

Aslında Adalet Bakanı Tunç ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rutin bir görüşmesi olacaktı. Bu görüşmenin bir bölümüne MİT Başkanı Kalın da dahil oldu.

Toplantıda Ayhan Bora Kaplan soruşturması ve açığa alınan polisler görüşüldü.

Dosyaya bazı siyasetçi ve bürokratların isimlerinin sokulmaya çalışılmasıyla ilgili değerlendirmeler yapıldı.

Devlete hizmet etmiş isimlerin suçlamalarla dosyaya sokulmaya çalışılmasıyla ilgili ciddi rahatsızlık olduğu öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik açılan davada, gizli tanık olarak yer alan örgütün iki numarası Serdar Sertçelik'in medyaya yansıyan ses kayıtlarıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma başlatmıştı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün AK Parti'ye kumpas kurduğunu öne süren Serdar Sertçelik, bu iddialarla ilgili emniyet mensuplarıyla yaptığı görüşmelerin tümünü yayınlayacağını söylemişti.

Sertçelik, gizli tanık yapıldıktan sonra elektronik kelepçe takılıyken önce bir restoranda tabancayla vurulmuş, sonra da yurt dışına kaçmıştı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Organize Suçlarla Mücadele’den sorumlu Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner ve Müdür Yardımcısı Şevket Demircan soruşturma kapsamında açığa alınmıştı.

Görevlerinden uzaklaştırılan isimlerin, Kaplan'ın avukatıyla İzmir'de bir araya gelerek yemek yediği ve rüşvet aldığı iddiaları ortaya atılmış, İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Görevden uzaklaştırılan polisler, Kaplan'ın gözaltına alındığı operasyonda da görev almıştı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada da dijital materyallare el konuldu. Ayrıca soruşturma hakkında kısıtlama kararı alındı.

AYHAN BORA KAPLAN SORUŞTURMASI

İddianameye göre soruşturma, 7 Eylül 2023'te Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına giderek Ayhan Bora Kaplan ve suç örgütü üyelerinden şikayetçi olan müşteki Erkan D.'nin beyanları üzerine başlatıldı.

Suç örgütü üyelerinin Kaplan'ın talimatı ve bilgisi doğrultusunda, farklı tarihlerde Mahfuz Tatar ve Semih Arslan'ın öldürülmesi, müştekiler Altan T, Murat Y, Serhat T. ve Serdar H'nin silahla yaralanması, müşteki Erkan D'ye 2 gün boyunca alıkonularak işkence edilmesi, müşteki Mehmet Taha E'nin sahibi olduğu işletmelerin zorla alınması, müşteki Muhammed S'nin 2 otomobilinin gasbedilmesi ve zorla çek yazdırılması ile müşteki Emirhan B'nin darbedilmesi olaylarını gerçekleştirdikleri ileri sürüldü.

Kaplan ve örgütün diğer yöneticileri, suç örgütünün işlediği tüm suçlardan sorumlu tutuldu.

İddianamede Ayhan Bora Kaplan ve diğer örgüt yöneticileri Fethi Koyuncu, Mutlu Ayaş, Yusuf İzzet Savaş, Kanber Keskin ve Serdar Sertçelik​​​​​​​ hakkında "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak ve yönetmek", "kasten öldürme", "nitelikli kasten öldürme", 7 kişiye yönelik "kasten yaralama", 2 kişiye yönelik "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", 2 kişiye yönelik "nitelikli yağma", "eziyet", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme", "suç üstlenme" ve 2 kez "suçluyu kayırma" suçlarından biri ağırlaştırılmış 2'şer kez müebbet ve 169'ar yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi.

Diğer 55 sanık için de çeşitli sürelerde hapis cezası talep edildi.

Kaynak: AA