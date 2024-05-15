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Vali Seddar Yavuz, Yıldızlar Okçuluk Kulübü’nü kutladı ve destek sözü verdi

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Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Samsun’da şampiyon olan Yıldızlar Okçuluk Kulübü sporcu ve yöneticilerini makamında kabul etti. Yavuz, minikleri kutladı, kulübün faaliyetlerini yakından takip edip destek vereceğini söyledi.

Vali Seddar Yavuz, Yıldızlar Okçuluk Kulübü’nü kutladı ve destek sözü verdi mask
Vali Seddar Yavuz, Yıldızlar Okçuluk Kulübü’nü kutladı ve destek sözü verdi
Vali Seddar Yavuz, Yıldızlar Okçuluk Kulübü’nü kutladı ve destek sözü verdi
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SAMSUN’DA ŞAMPİYON OLDULAR

Yıldızlar Okçuluk Kulübü’nün minikleri geçtiğimiz günlerde Samsun’da yapılan organizasyonda şampiyonluk derecesine imza attılar. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, şampiyon takımın yönetici, teknik ekip ve sporcularını makamında kabul etti. Ziyarete başkan Adem Coşkun, yönetim kurulundan Yavuz Selim Akbaş, İdris Yusuf ve Züleyha Yazıcı, antrenör Tuncay Eren, sporculardan Murat Gazi Tekel, Yusuf Emir Aksoylu ve Berat Efe Şirin katıldı.

FAALİYETLERİ YAKINDAN TAKİP EDECEK

Kulüp Başkanı Adem Coşkun faaliyetler ve projeler hakkında Vali Yavuz’a detaylı bir sunup gerçekleştirin geleneksel okçuluğun yaygınlaştırılması ve gençler arasında bu sporun teşvik edilmesi konusunda yapılan çalışmaları aktardı. Vali Yavuz, öncelikle Samsun’da elde edilen büyük başarı için minikleri kutladı, kulübün faaliyetlerini yakından takip edip destek vereceğini söyledi. Vali Yavuz’un ilgi ve desteği yöneticileri çok sevindirdi.

Vali Seddar Yavuz, Yıldızlar Okçuluk Kulübü’nü kutladı ve destek sözü verdi

Kocaeli Valisi Yavuz, Yıldızlar Okçuluk Kulübü’nün Samsun’da şampiyon olan sporcuları ve yöneticileri makamında kabul etti.

Vali Seddar Yavuz, Yıldızlar Okçuluk Kulübü’nü kutladı ve destek sözü verdi

Vali Yavuz, elde edilen başarılı sonuç için minikleri kutladı, kulübün faaliyetlerini yakından takip edeceğini ve destek vereceğini söyledi.

Kaynak: SPOR SERVİSİ

# başkan, Kocaeli, yönetim

15 May 2024 - 10:53 Kocaeli- Spor --- Okunma

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