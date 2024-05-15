Vali Seddar Yavuz, Yıldızlar Okçuluk Kulübü’nü kutladı ve destek sözü verdi

SAMSUN’DA ŞAMPİYON OLDULAR
Yıldızlar Okçuluk Kulübü’nün minikleri geçtiğimiz günlerde Samsun’da yapılan organizasyonda şampiyonluk derecesine imza attılar. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, şampiyon takımın yönetici, teknik ekip ve sporcularını makamında kabul etti. Ziyarete başkan Adem Coşkun, yönetim kurulundan Yavuz Selim Akbaş, İdris Yusuf ve Züleyha Yazıcı, antrenör Tuncay Eren, sporculardan Murat Gazi Tekel, Yusuf Emir Aksoylu ve Berat Efe Şirin katıldı.
FAALİYETLERİ YAKINDAN TAKİP EDECEK
Kulüp Başkanı Adem Coşkun faaliyetler ve projeler hakkında Vali Yavuz’a detaylı bir sunup gerçekleştirin geleneksel okçuluğun yaygınlaştırılması ve gençler arasında bu sporun teşvik edilmesi konusunda yapılan çalışmaları aktardı. Vali Yavuz, öncelikle Samsun’da elde edilen büyük başarı için minikleri kutladı, kulübün faaliyetlerini yakından takip edip destek vereceğini söyledi. Vali Yavuz’un ilgi ve desteği yöneticileri çok sevindirdi.
Kocaeli Valisi Yavuz, Yıldızlar Okçuluk Kulübü’nün Samsun’da şampiyon olan sporcuları ve yöneticileri makamında kabul etti.
Vali Yavuz, elde edilen başarılı sonuç için minikleri kutladı, kulübün faaliyetlerini yakından takip edeceğini ve destek vereceğini söyledi.
Kaynak: SPOR SERVİSİ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.