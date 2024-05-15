Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Ekonomi

İhracatçılara "yeşil dönüşüm" desteğinin detayları için çalışmalar sürüyor

ABONE OL Google News Sayfamız

Ticaret Bakanlığı, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ihracat yapan firmalara sağlanan "Avrupa Yeşil Mutabakata Uyum Projesi Desteği"nin uygulanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

İhracatçılara "yeşil dönüşüm" desteğinin detayları için çalışmalar sürüyor mask
ABONE OL Google News Sayfamız

İklim değişikliğinin nedenleri ve nasıl önlenebileceği konusunda dünya çapında farkındalığın artırılması amacıyla her yıl 15 Mayıs, "Dünya İklim Günü" olarak kutlanırken, söz konusu günde iklim krizini önlemek için atılması gereken adımlara odaklanılıyor.

Türkiye, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında Paris Anlaşması'nı 2016'da imzalarken, söz konusu anlaşma 2021'de onaylanarak yürürlüğe girdi. Bu süreçte, Türkiye'nin 2053 karbon nötr hedefi ortaya konuldu.

Öte yandan 2019'da açıklanan Avrupa Yeşil Mutabakatı ile 2050 yılında ilk karbon nötr kıta olma hedefini ortaya koyan AB, son dönemde bu amaçla çalışmalarına hız verdi.

AB ülkeleri, yüzde 41 payla Türkiye'nin en büyük ihracat pazarı konumunda bulunurken, Ticaret Bakanlığı bu durumun korunması ve güçlendirilmesi için ihracatçı firmalara "yeşil dönüşüm" amacıyla bazı destekler sağlıyor.

Demir-çelik, çimento, alüminyum, gübre, elektrik ve hidrojen ile tekstil ve hazır giyim sektörlerinin yeşil dönüşüm sürecinden en hızlı ve en fazla etkilenen sektörler olacağı öngörülüyor. Bu sektörlerin 2023'te Avrupa'ya ihracatı, AB’ye gerçekleştirilen toplam ihracatın yüzde 34’ünü oluşturuyor.

Genelge ile ihracatçıların güçlendirilmeleri sağlanacak
Ticaret Bakanlığı, ülkenin ihracatının bu dönüşüm sürecinden olumsuz etkilenmemesi ve ihraç pazarlarını kaybetmemesi adına, firmaların konuya ilişkin farkındalığının artırılması ve sürece ilişkin yol haritasının oluşturulması için çalışmalara başlamıştı. Bu nedenle kapsamlı bir destek sağlanmasına ihtiyaç duyulduğu gerekçesiyle şubat ayında "Avrupa Yeşil Mutabakata Uyum Projesi Desteği"ni başlatmıştı.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yürürlüğe giren destekle projenin hedefleri doğrultusunda, ihracat yapan firmaların aldığı danışmanlık hizmeti giderlerinin, 5 yıl süresince yüzde 50 oranında ve toplamda 10 milyon liraya kadar mevcut destek imkanları çerçevesinde Bakanlık tarafından destekleneceği duyurulmuştu.

Ticaret Bakanlığı bu desteğin uygulanmasına yönelik genelge için çalışmalarını sürdürüyor. Genelgeyle firmaların mevcut durumlarının analizinden başlayarak Avrupa Yeşil Mutabakatı’na uyum sürecinde ihtiyaç duyabilecekleri alanlarda güçlendirilmelerini sağlayacak bir program tasarlanıyor.

Bu kapsamda tespit edilen ihtiyaçların doğru yöntem ve finansman kaynaklarıyla giderilmesi hedefleniyor. Başvuru kriterleri, danışmanlık mekanizmasının etkin işleyişine ilişkin hususlar, genelge ile detaylandırılacak.

Kaynak: AA

# HER, Türkiye

15 May 2024 - 11:05 Kocaeli- Ekonomi --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.032.612 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

ERKEK PERSONELLER ARANIYOR

Demir Çelik Fabrikasında PAKETLEME BÖLÜMÜNDE çalıştırılmak üzere, 30 KİŞİLİK ERKEK PERSONEL alımı yapılacaktır. *20.000 TL maaş, *Servis, *Yemek üc...

BAY ELEMAN ARANIYOR

Otogar emanet yanı umumi WC’de çalışacak, 40 yaş üstü BAY ELEMAN aranıyor. Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

KAMYON VE TIR ŞOFÖRÜ ARANIYOR

İzmit Gebze arası çalışacak, KAMYON VE TIR ŞOFÖRÜ aranıyor. Tel: 0543 722 74 74

ÇAYCI, BULAŞIKÇI, IZGARACI ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, ÇAYCI, BULAŞIKÇI, IZGARACI alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71

EVDEN EVE ASANSÖRLÜ NAKLİYAT

Şehir içi ve şehirler arası Derince merkez EMİRHAN NAKLİYAT Tel: 0532 552 94 77 0533 261 45 90

MENEMENCİ ALAATTİN'E PERSONEL ARANIYOR

Kuzey Marmara Otoyolu Sevindikli Otoyol Hizmet Tesisi’nde bulunan MENEMENCİ ALAATTİN’de görevlendirilmek üzere *BAY-BAYAN GARSON, *KASİYER, *KOMİ, *...

YETİŞTİRİLMEK ÜZERE BAY PERSONEL ARANIYOR

LUCEA AYDINLATMA Mağazamızda YETİŞTİRİLMEK ÜZERE BAY PERSONEL alınacaktır. *Köseköy, Uzunçiftlik,(Kartepe) ve civarında ikamet eden *Esnek çalışma s...

BAY EKİP ARKADAŞLARI ARANIYOR

41 Burda AVM’de AVM Lojistik bünyesinde çalışacak BAY EKİP ARKADAŞLARI aranmaktadır. Tel: 0542 434 38 35

VARDİYALI ÇALIŞABİLECEK İŞÇİ ARANIYOR

Köseköy’de ki firmamıza VARDİYALI ÇALIŞABİLECEK İŞÇİ alınacaktır. Başlangıç ücreti : 25.000 TL Net + Yemek + Prim + Servis 2 ADET BAYRAM İKRAMİYESİ...

BEDEN İŞÇİSİ ARANIYOR

Kocaeli / Kartepe şubemizde çalıştırılmak üzere, YÜKLEME ve BOŞALTMA YAPABİLECEK, BEDEN İŞÇİSİ personel alınacaktır. Tel: 0534 274 06 48

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL