Derince Meclisi’nde tek gündem maddesi görüşüldü

Derince Belediye Başkanı Av. Sertif Gökçe’nin başkanlığında gerçekleşen Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı 2. Birleşimi’nin gündeminde bir madde yer aldı. Meclis toplantısının gündeminde yer alan Plan Bütçe Komiyonu’ndan gelen Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 2023 Mali Yılı Kesin Hesabı oy birliği ile kabul edildi. Tek gündem maddesinin görüşülerek karara bağlandığı Derince Belediye Meclisi’nin bir sonraki toplantı tarihinin 4 Haziran Salı günü yapılması kararlaştırıldı.
Kaynak: BÜLTEN
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.