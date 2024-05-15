Şehir Tiyatroları 7 dalda aday; Bu onur Kocaeli Şehir Tiyatroları’nın

Türkiye’nin en prestijli ödülü Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri’nin kültür sanat camiasında yarattığı heyecan 26. yılında da devam ediyor. Sezonun adayları ve özel ödül sahipleri Yapı Kredi Kültür Sanat’ta düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı. Buna göre Kocaeli Şehir Tiyatroları’nın “Yaşamak mı Yoksa Ölmek mi” adlı oyunu 26. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri’ne 7 dalda aday gösterildi.

ÖDÜLLER 11 HAZİRAN’DA

Hayatını tiyatroya adamış büyük sanatçı Afife Jale’nin adını 26 yıldır yaşatan Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri, bu yıl 11 Haziran’da Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek görkemli bir törenle sahiplerini bulacak.

ANTALYA’DA SAHNE ALACAK

Diğer yandan Türkiye’nin en prestijli tiyatro ödüllerinde aday olan oyun, 26-27 Mayıs’ta Antalya Haşim İşcan Kültür Merkezi’nde tiyatro severler ile buluşacak. Biletler tiyatro.kocaeli.bel.tr adresinden alınabiliyor.

3 ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLMÜŞTÜ

24. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri’nde Vişne Bahçesi ile 7 dalda aday gösterilen Kocaeli Şehir Tiyatroları, “Yılın En Başarılı Oyunu”, “Yılın En İyi Hareket Düzeni” ve “Yılın En İyi Dekor Tasarımı” ödüllerine layık bulunmuştu. Geleneksel olarak bir önceki yıl ödül alan kişi bir sonraki yılın kazanına ödül veriyor. Bu sebeple 25. Yapı Kredi Afife Tiyatro ödülleri töreninde de “Yılın En Başarılı Oyunu” ödülünü Kocaeli Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı takdim etmişti.

7 DALDA ADAY GÖSTERİLDİ

26. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödüllerine “Yaşamak mı Yoksa Ölmek mi” isimli oyun 7 dalda aday gösterildi:

1.Yılın En Başarılı Oyunu (Kocaeli Şehir Tiyatroları)

2.Yılın En Başarılı Yönetmeni (İlham Yazar)

3.Yılın En Başarılı Sahne Tasarımı (Murat Gülmez)

4.Yılın En Başarılı Giysi Tasarımı (Çevren Sarayoğlu)

5.Yılın En Başarılı Işık Tasarımı (Mustafa Bal)

6.Yılın En Başarılı Sahne Müziği (Ali Erel)

7.Yılın En Başarılı Hareket Düzeni (Gizem Erden)

Kaynak: BÜLTEN