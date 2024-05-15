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AK Parti teşkilatlarından Başkan Söğüt’e ziyaret

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Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’e AK Parti mahalle teşkilatlarının ziyaretleri sürüyor. Başkan Söğüt son olarak Mimar Sinan, İlimtepe ve Kirazlıyalı Mahalle Teşkilatlarını ağırladı

AK Parti teşkilatlarından Başkan Söğüt’e ziyaret mask
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Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’e AK Parti mahalle teşkilatlarının ziyaretleri sürüyor. Başkan Şener Söğüt’ün son ziyaretçileri; AK Parti Mimar Sinan Mahalle Teşkilatı, İlimtepe Mahalle Teşkilatı ve Kirazlıyalı Mahalle Teşkilatı oldu. Ziyaretçilerini makamda kabul eden Başkan Şener Söğüt, teşkilat üyelerine teşekkür ederek, “Güzel bir seçim süreci geçirdik. Çok çalıştık ve halkımız da 5 yılda yapılan hizmet ve eserlerin devamı için bizlere tekrar yetki verdi.

HER ZAMAN SAHADA OLACAĞIZ

Sizlerin de bu başarıda emeği ve gayreti çok. Hepinize teşekkür ediyorum. Seçim bitti, şimdi hizmet zamanı. Her zaman olduğu gibi ‘sevdamız’ dediğimiz Körfez için canla-başla çalışmaya devam edeceğiz. Teşkilatlarımız da bu hizmet yolunda bizlerin mahallelerdeki gözü, kulağı olacak. Birlikte hareket edeceğiz, Körfez’e güzel hizmetler kazandıracağız” ifadelerini kullandı.

Kaynak: BÜLTEN

# HER, hizmet, başkan, parti, Körfez

15 May 2024 - 11:27 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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