AK Parti teşkilatlarından Başkan Söğüt’e ziyaret

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’e AK Parti mahalle teşkilatlarının ziyaretleri sürüyor. Başkan Şener Söğüt’ün son ziyaretçileri; AK Parti Mimar Sinan Mahalle Teşkilatı, İlimtepe Mahalle Teşkilatı ve Kirazlıyalı Mahalle Teşkilatı oldu. Ziyaretçilerini makamda kabul eden Başkan Şener Söğüt, teşkilat üyelerine teşekkür ederek, “Güzel bir seçim süreci geçirdik. Çok çalıştık ve halkımız da 5 yılda yapılan hizmet ve eserlerin devamı için bizlere tekrar yetki verdi.
HER ZAMAN SAHADA OLACAĞIZ
Sizlerin de bu başarıda emeği ve gayreti çok. Hepinize teşekkür ediyorum. Seçim bitti, şimdi hizmet zamanı. Her zaman olduğu gibi ‘sevdamız’ dediğimiz Körfez için canla-başla çalışmaya devam edeceğiz. Teşkilatlarımız da bu hizmet yolunda bizlerin mahallelerdeki gözü, kulağı olacak. Birlikte hareket edeceğiz, Körfez’e güzel hizmetler kazandıracağız” ifadelerini kullandı.
Kaynak: BÜLTEN
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.