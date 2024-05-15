Başkan Söğüt, “Bizim tek gayemiz hizmet”

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, hayırlı olsun ziyaretleri kapsamında sivil toplum kuruluşlarını kabul etti. Başkan Söğüt’ün ziyaretçileri arasında; Hizmet-İş Kocaeli Şubesi, Hereke Su Ürünleri Kooperatifi, Kocaeli Pazarcılar Odası, Hurdacılar Kooperatifi ve Merkez Hakem Kurulu eski Başkanı Mustafa Çulcu ve Altın Kiraz grubunu kabul etti. Başkan Söğüt ziyaretler dolayısıyla teşekkür etti

ODA VE DERNEKLERDEN ZİYARET

İlk olarak Hizmet-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Muharrem Subaşı ve beraberindeki heyeti ağırlayan Başkan Söğüt daha sonra Hereke Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Kadir Uysal, Başkan Yardımcısı Deniztan Akşoş ve Hergüner Denizcilik Genel Koordinatörü Kaptan Adem Kayıkçı ile bir araya geldi. Hemen ardından da Merkez Hakem Kurulu eski Başkanı Mustafa Çulcu’yu ağırladı.

BİRLİKTE YÖNETECEĞİZ

Kocaeli Pazarcılar Odası Başkanı Ramazan Kumsar ve Hurdacılar Kooperatifi Başkanı Muhammet Kaba ve Muhammet Hamarat’a da ziyaretleri dolayısıyla teşekkür eden Başkan Söğüt, “Önümüzdeki beş yılda da yine sizlerin fikir ve önerileri ile hizmetlerimize yenilerini ekleyeceğiz. Körfez’e değer katacak projeleri birlikte hayata geçireceğiz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: BÜLTEN