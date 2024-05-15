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Kocaeli gençliği yeni bir merkeze kavuşuyor

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Büyükşehir, TFF Eski Başkanı merhum Hasan Doğan’ın adını taşıyan gençlik merkezinde çalışmalarını sürdürüyor

Kocaeli gençliği yeni bir merkeze kavuşuyor mask
Kocaeli gençliği yeni bir merkeze kavuşuyor
Kocaeli gençliği yeni bir merkeze kavuşuyor
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Spora ve sporcuya hayata geçirdiği projelerle her zaman destek olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Yeşilova’da bulunan ve TFF Eski Başkanı merhum Hasan Doğan’ın adını taşıyan gençlik merkezi binasında çalışmalarına devam ediyor. Merkez İzmitli gençlerin yeni buluşma noktası olacak.

Kocaeli gençliği yeni bir merkeze kavuşuyor

KONFORLU VE GÜVENLİ ORTAM

Kocaeli’nin farklı noktalarında hizmete açtığı merkezlerle gençlere konforlu ve güvenli ortamlarda ders çalışma imkânı sunan Büyükşehir, Yeşilova Hasan Doğan Gençlik Merkezi’nde de birçok hizmeti gençlerin ayağına getirecek projesinde çalışmalara devam ediyor. Eski tesisin yıkıldığı alanda yeniden inşa edilen Hasan Doğan Gençlik Merkezi’nin zemin katında seramik kaplama işlemleri tamamlandı. Birinci katta ise zemin seramik kaplama işlemleri devam ediyor. Dış cephe alüminyum kompozit kaplama imalatı devam eden yapının doğrama montajında sona yaklaşıldı. Ekipler ikinci katta sıva imalatı, mekanik ve elektrik tesisatını yapıyor.

Kocaeli gençliği yeni bir merkeze kavuşuyor

GENÇLERİN YENİ MERKEZİ OLACAK

TFF Eski Başkanı merhum Hasan Doğan’ın adını taşıyan gençlik merkezinin birinci katında; fitness salonu, soyunma odası, lavabolar, kafe, PDR ofisi, çok amaçlı salon, idari ofis bulunuyor. 757 metrekareden oluşan 2. katta ise; 5 adet derslik, 1 adet öğretmenler odası, mescit, atölye alanı, bilişim atölyesi, dinlenme ve oturma alanı ve ofis yer alacak, 365 metrekare olarak planlanan çatı katında da; kütüphane, depo ve ofis bulunacak.

Kaynak: BÜLTEN

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15 May 2024 - 11:29 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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